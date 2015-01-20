Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ за десять дней не изменилась

Средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ, привлекающих наибольший объем рублевых вкладов населения, за вторую декаду января составила 15,33%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Ставка за первую декаду месяца также находилась на уровне 15,33%. Показатель за третью декаду декабря равнялся 15,64%, что стало его максимальным значением с июля 2009 года.

Банк России ранее рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 2 процентных пункта. В середине декабря 2014 года было принято решение увеличить этот диапазон до 3,5 п. п.

В настоящее время в топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.



