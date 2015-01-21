По словам источника газеты в НФС, «фактически Центробанк на последнем в 2014 году заседании финсовета признал свою ошибку»

Центробанк РФ снизит ключевую ставку с 17% годовых на 2—3 процентных пункта в I квартале 2015 года. Такое намерение было озвучено на заседании Национального финансового совета (НФС) при ЦБ, которое состоялось в конце декабря 2014 года, рассказали «Известиям» источники, которые принимали участие в заседании.

«Представители регулятора это (снижение ставки. — Прим. газеты) объяснили тем, что повышение ключевой ставки не принесло ожидаемого результата: оно было призвано сдержать рост доллара и евро, однако этого не произошло, — пояснил представитель НФС. — Курс вырос, реакция у населения и бизнеса на повышение ставки крайне негативная. Фактически ЦБ на последнем в 2014 году заседании НФС признал свою ошибку».

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 п. п. — с 10,5% до 17% годовых — 16 декабря 2014 года сразу после «черного вторника», когда доллар и евро преодолели на бирже психологические отметки в 80 рублей и 100 рублей соответственно. К концу 2014 года доллар стал стоить 56,3 рубля, евро — 68,3 рубля, сейчас курс на 10 рублей выше.

Как рассказал представитель НФС, в ходе обсуждения вопроса о снижении ключевой ставки регулятор поддержал доводы о том, что крупный бизнес не может и не будет занимать у банков средства под 21—22% годовых, а малый и средний — под 24%. Ставки по розничным кредитам в текущей ситуации еще выше: 30—60% годовых. «С большой долей вероятности ЦБ снизит ключевую ставку еще до марта 2015 года», — считает источник газеты.

Решение о снижении ключевой ставки принимает совет директоров ЦБ. Ближайшие заседания совета состоятся 30 января и 13 марта 2015 года. Источник в НФС предполагает, что именно на заседании 30 января будет принято решение о снижении ключевой ставки.

Следующее заседание по графику, опубликованному на сайте ЦБ, запланировано на 30 апреля 2015-го.

Представители ЦБ и члены НФС активно намекают в последнее время, что Центробанк сгладит ставку, пишут «Известия». 16 января первый зампред Банка России Алексей Симановский заявил, что надеется на возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время.

«Хотелось бы надеяться на то, что, действительно, эта вынужденная ситуация с точки зрения процентной ставки в обозримой перспективе будет изменена», — сказал он. Однако отметил, что ЦБ, безусловно, будет исходить из реальной ситуации, а не из своих желаний при принятии такого решения. О том, что ключевая ставка в ближайшие месяцы уменьшится, заявил и помощник президента России Андрей Белоусов, выступая на Гайдаровском форуме. Белоусов входит в состав НФС.

Ранее постепенно снизить ключевую ставку ЦБ просили банкиры: в январе — с 17% до 15% годовых, затем — до предыдущего уровня в 10,5%.

«Смягчение денежно-кредитной политики возможно в случае устойчивого тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий и отсутствии явных угроз для финансовой стабильности», — заявили в январе 2015 года «Известиям» в пресс-службе Банка России. ЦБ считает, что годовая инфляция по итогам I квартала 2015 года может превысить 10%, после же прогнозируется смягчение — по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт. Об этом говорилось в сообщении регулятора, посвященном повышению ключевой ставки до 17% годовых.

Источник в НФС подчеркивает, что ЦБ готов к снижению ключевой ставки и не собирается затягивать с решением данного вопроса. В пресс-службе Центробанка «Известиям» не подтвердили информацию, озвученную на заседании НФС.