Три дня обсуждения антикризисного плана в правительстве существенно поменяли его направления. С итогами обсуждения финальной версии «Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», который должен представить Владимиру Путину премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании правительства с президентом по экономическим вопросам в среду, удалось ознакомиться «Коммерсанту». Уточняется, что это версия по состоянию на вечер 20 января. Минэкономразвития накануне завершило разработку проекта документа и передало его в аппарат правительства, изменения до утра мог вносить курирующий тему первый вице-премьер Игорь Шувалов.

В частности, заметно изменились в финальной версии по сравнению с первыми наработками антикризисные предложения МЭР для финансового сектора , указывает «Коммерсант». Если изначально идеи концентрировались вокруг радикального ослабления банковского регулирования, то теперь эта тема вообще больше не затрагивается. Вместо регуляторных послаблений МЭР теперь предлагает дать денег крупнейшим банкам из Фонда национального благосостояния (в документе прямо упоминаются ВТБ с суммой 150 млрд рублей и Газпромбанк со 100 млрд, Сбербанк денег не просил), обязать их на эти средства кредитовать приоритетные отрасли реального сектора не менее чем на 1% прироста кредитного портфеля в месяц, а также придумать, как рефинансировать внешние долги хороших российских заемщиков из числа системообразующих предприятий силами российских уполномоченных банков на докризисных условиях. Среди других новых предложений — выделить Внешэкономбанку 300 млрд рублей на санацию проблемных системообразующих предприятий, а для остальных заемщиков на случай отсутствия возможности обслуживать кредиты создать банк «плохих» активов.

Несмотря на то что не все меры согласованы всеми заинтересованными ведомствами (в частности, против банка «плохих» активов выступал замминистра финансов Алексей Моисеев), у этой версии антикризисного плана есть большие шансы сохраниться в неизменном виде, пишет «Коммерсант». Таким образом, теперь меры поддержки сконцентрированы на крупнейших игроках как в банковском, так и в реальном секторе.

«Новые меры затронут лишь банки, кредитующие экспортеров и системообразующие предприятия, то есть топ-10, в то время как смягчение регулирования, от которого в итоге отказались, коснулось бы всех», — отмечает собеседник газеты в банке из топ-10. В теории остальным может помочь создание банка «плохих» активов, но вряд ли это случится раньше, чем через полгода, рассуждает другой представитель банковского сектора.

По сведениям «Коммерсанта», не всем проблемным компаниям будет доступна и санация через ВЭБ. В частности, выделяемые 300 млрд рублей не планируется пускать на оздоровление «Мечела», одного из самых проблемных заемщиков для крупнейших банков, говорит источник газеты, близкий к ВЭБу. По его словам, не попадут под санацию и те компании, у которых сейчас есть лишь потенциальный риск утратить устойчивость.

Среди других значимых инициатив новой версии антикризисного плана — увеличение социальных расходов и предоставление правительству права почти произвольно (в частности, прямым изменением текстов госпрограмм) сокращать другие траты бюджета.

При этом значительная часть новаций, фигурировавших изначально, выброшена из антикризисного плана, в том числе нулевой НДС при импорте комплектующих и связанные с ним идеи ускоренного развития особых экономических зон, а также изменения в пенсионной системе. Так, в тексте нет ранее прозвучавших предложений о заморозке накопительного компонента, повышении пенсионного возраста и отказа от выплаты части пенсии работающим пенсионерам, указывает «Коммерсант».

В свою очередь газета «Ведомости» ознакомилась с отзывом Минфина на проект плана МЭР, направленным накануне в правительство. У Минфина концептуальные замечания: не обновлен макроэкономический прогноз, нет анализа проблем и рисков, не определены приоритеты и главные направления поддержки, не оценен ее эффект. «Если Минэкономразвития предлагает какие-то стимулирующие меры, оно должно объяснить, как компенсировать выпадающие доходы, — указывает чиновник, знакомый с ходом обсуждения документа. — Такие меры в плане тоже предложены, но их немного».

С учетом выпадающих доходов из-за предлагаемых налоговых послаблений общая стоимость плана — около 2 трлн рублей, указывает Минфин: не учтены последствия для консолидированного бюджета, нет предложений по оптимизации расходов и увеличению доходной базы, а реализация плана рискует существенно ухудшить бюджетную ситуацию. Замминистра экономического развития Николай Подгузов назвал оценку Минфина завышенной.

По словам чиновника, участвующего в обсуждении антикризисного плана, в нем будут еще изменения.

