ЦБ заявил, что не анонсировал на заседании Национального финансового совета намерение снизить ключевую ставку в I квартале

Банк России опроверг информацию СМИ о том, что заявлял в декабре о намерении снизить ключевую ставку на 2—3 процентных пункта в I квартале 2015 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

«Банк России опровергает информацию, что анонсировал на заседании Национального финансового совета намерение снизить ключевую ставку в первом квартале», — сказали в ЦБ.