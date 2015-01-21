Банк России опроверг информацию СМИ о том, что заявлял в декабре о намерении снизить ключевую ставку на 2—3 процентных пункта в I квартале 2015 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
«Банк России опровергает информацию, что анонсировал на заседании Национального финансового совета намерение снизить ключевую ставку в первом квартале», — сказали в ЦБ.Ранее «Известия» со ссылкой на источники написали, что Центробанк снизит ключевую ставку с 17% годовых на два-три процентных пункта в I квартале 2015 года. Такое намерение регулятор якобы озвучил на заседании Национального финансового совета при ЦБ, которое состоялось в конце декабря 2014 года.