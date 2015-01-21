Кудрин: после девальвации рубля доверие к нему как к международной единице расчета снизилось

России потребуется более десяти лет для того, чтобы вернуть прежнее доверие к рублю как к международной единице расчета, считает бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Если мы сумеем реформировать свою экономику, через несколько лет добиться снятия санкций, то Россия сможет вернуть себе прежний статус и даже усилить его, но уже на протяжении десяти и больше лет. То есть требуется время, чтобы вернуть прежнее доверие», — сказал Кудрин в интервью телеканалу RT, говоря о будущем рубля.

Он отметил, что после девальвации рубля доверие к нему как к международной единице расчета снизилось.

«Любая единица расчетов должна быть очень стабильной, чтобы мы могли сопоставлять цены на товары разных стран. Если валюта нестабильна, в такой валюте цены товаров измерять очень сложно. Поэтому даже в нашей международной торговле, даже с нашими соседями сейчас, скорее всего, увеличится доля расчетов в мировых валютах: доллар, евро, фунт», — добавил он.