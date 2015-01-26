Агентство по страхованию вкладов распределило 830 млрд рублей из 1 трлн, выделенного на докапитализацию банков через облигации федерального займа, стало известно СМИ. Цифру со ссылкой на источники в правительстве и АСВ называют, в частности, «Ведомости», РБК и «Коммерсант».
АСВ в пятницу сообщило о рассмотрении его советом директоров перечня банков, которые смогут принять участие в программе повышения капитализации через ОФЗ, и направлении его на утверждение в правительство с указанием сумм требований по субординированным обязательствам для последующего приобретения этих требований агентством.
Как уточняют в АСВ, повышение капитализации каждого банка осуществляется путем передачи ему ОФЗ с совокупной номинальной стоимостью, равной 25% его собственных средств (капитала) по состоянию на 1 января 2015 года. Установлено, что претенденты на докапитализацию должны по состоянию на 1 января 2015 года соответствовать в том числе следующим требованиям: банк должен быть участником системы обязательного страхования вкладов; соблюдать установленные Банком России обязательные нормативы; размер собственных средств банка должен превышать 25 млрд рублей; доля кредитов физлицам, за исключением жилищных (ипотечных) кредитов, не должна превышать 40% активов банка. Кредитные организации, которые примут участие в программе повышения капитализации, должны увеличивать совокупный объем ипотечного кредитования, объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса или субъектов, осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития отраслях экономики. Кроме того, такие банки должны увеличить капитал на 50% от размера полученных от АСВ средств за счет своей прибыли и (или) средств своих акционеров (участников); в течение трех лет не повышать вознаграждение руководству и размер фонда оплаты труда иных работников.
В список на докапитализацию АСВ включило 27 кредитных организаций, объявил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.
Список банков вместе с суммами, которые они должны получить через механизм с ОФЗ, публикует в понедельник газета «Ведомости» (его корректность, как указывает издание, подтвердил человек, близкий к совету директоров АСВ). Больше всего денег получат банки группы ВТБ (около 310 млрд рублей), группы «Открытие» (65,1 млрд) и Внешэкономбанка (20,4 млрд), а также Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и др.
Банку «Россия» выделено 13,6 млрд рублей, а вот СМП Банк, также попавший под санкции, докапитализирован не будет: его капитал на 1 декабря составлял 21 млрд рублей.
«Дочек» иностранных банков, которых не оказалось в перечне, отсекали специально, говорят два собеседника «Ведомостей».
Из-за установленного 40-процентного ограничения на долю потребительских кредитов в активах остались за бортом и лидеры потребкредитования — «Русский Стандарт», Хоум Кредит Банк, ОТП Банк (последние два к тому же принадлежат иностранным банковским группам). Участие Сбербанка в программе не предполагалось: его при необходимости докапитализирует владеющий контрольным пакетом Центробанк.
Зато в списке оказались «темные лошадки», говорят собеседники «Ведомостей»: это банк «Югра» и Совкомбанк — они могут получить 9,9 млрд и 6,3 млрд рублей соответственно. Из их отчетностей на 1 декабря следует, что оба они не проходили по требованиям к капиталу в 25 млрд рублей: у «Югры» он составлял 22 млрд рублей, у Совкомбанка — 16,9 млрд. Банки значительно увеличили капитал в декабре, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Банк «Югра» сообщал, что в декабре увеличил капитал до 40 млрд рублей. Размер собственных средств Совкомбанка увеличен до проходного минимума — 25,09 млрд, знает человек, близкий к Минфину (уточнить это у представителей Совкомбанка изданию не удалось).
Цифры в списке, опубликованном «Ведомостями», подтверждаются и в материале РБК (издание ссылается на источники в правительстве): 193 млрд рублей для ВТБ, 65,8 млрд — для ВТБ 24, 49 млрд — для Банка Москвы, 125 млрд — для Газпромбанка, 69 млрд — для Россельхозбанка. Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова сообщила РБК, что Газпромбанк изучает механизм господдержки. Источник РБК, знакомый с планами РСХБ, рассказал, что госбанк будет получать эту помощь (в самом банке на запрос не ответили).
Из частных банков Альфа-Банк может получить господдержку на 62,8 млрд рублей, Промсвязьбанк — на 30 млрд, Московский Кредитный Банк — на 20 млрд, «Уралсиб» — на 12 млрд, МДМ Банк — на 9 млрд, указывает также РБК.
«Понятно, что облигации распределили между надежными и достойными банками, но можно было бы учитывать не только масштаб банка, — считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, чьи слова приводит РБК. — Например, 50—70% обязательств можно было бы распределить по критерию масштаба банка, а оставшееся — по критерию солидности банка и его значимости в регионе». По его словам, АРБ предлагала установить планку отсечения в 1 млрд рублей по капиталу: «Тогда попали бы региональные банки, а общее количество получателей составило бы 100—150 банков». С просьбой расширить критерии отбора и включить туда региональные банки выступал и глава РСПП Александр Шохин, указывает РБК. Напомним, изменить критерии для банков, которым может быть оказана госпомощь, предлагала и Ассоциация региональных банков России.
Список банков не окончательный, отмечают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к совету АСВ, и чиновника финансово-экономического блока; критерии, по которым отбирались банки, планируется утверждать на уровне правительства.
Оставшиеся 170 млрд рублей из общей суммы госпомощи будут распределены, указывают «Ведомости» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока. По его словам, до 1 февраля (этот срок установил премьер Дмитрий Медведев) еще есть время, возможно, деньги пойдут региональным банкам — не очень большим, но важным для своих регионов.
В свою очередь газета «Коммерсант» указывает, что даже уже одобренные 830 млрд рублей могут оказаться невыбранными из-за высокой цены господдержки. По информации издания, рассматривают возможность докапитализации через ОФЗ в банке «Санкт-Петербург», изучают механизм в Газпромбанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, МДМ, «Возрождении», Абсолют Банке. Но нескольким игрокам, формально соответствующим критериям АСВ, уже выдвинуто неофициальное условие: прежде чем подписываться на получение ОФЗ, нужно сначала увеличить капитал на 25—30% (и потом, согласно порядку, еще на 50% от полученных госсредств), говорит источник «Коммерсанта», близкий к правительству. «Но не все акционеры имеют реальную возможность сейчас выполнить это требование», — указывает собеседник газеты.
Впрочем, время на раздумья у банков есть: решение о привлечении ОФЗ им нужно принять до 1 октября, уточняет «Коммерсант». Не исключено, что к тому времени многие банки, как в 2009 году, решат, что смогут справиться и без столь сложносочиненной помощи государства. Тогда докапитализацией через ОФЗ (по несколько иным правилам) не воспользовался ни один игрок, напоминает «Коммерсант».Как следует из пятничного сообщения АСВ, докапитализируемые банки должны будут заключить соглашение с агентством о мониторинге мер по повышению их капитализации.