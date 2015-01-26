Агентство по страхованию вкладов распределило 830 млрд рублей из 1 трлн, выделенного на докапитализацию банков через облигации федерального займа, стало известно СМИ. Цифру со ссылкой на источники в правительстве и АСВ называют, в частности, «Ведомости» , РБК и «Коммерсант» .

АСВ в пятницу сообщило о рассмотрении его советом директоров перечня банков, которые смогут принять участие в программе повышения капитализации через ОФЗ, и направлении его на утверждение в правительство с указанием сумм требований по субординированным обязательствам для последующего приобретения этих требований агентством.

Как уточняют в АСВ, повышение капитализации каждого банка осуществляется путем передачи ему ОФЗ с совокупной номинальной стоимостью, равной 25% его собственных средств (капитала) по состоянию на 1 января 2015 года. Установлено, что претенденты на докапитализацию должны по состоянию на 1 января 2015 года соответствовать в том числе следующим требованиям: банк должен быть участником системы обязательного страхования вкладов; соблюдать установленные Банком России обязательные нормативы; размер собственных средств банка должен превышать 25 млрд рублей; доля кредитов физлицам, за исключением жилищных (ипотечных) кредитов, не должна превышать 40% активов банка. Кредитные организации, которые примут участие в программе повышения капитализации, должны увеличивать совокупный объем ипотечного кредитования, объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса или субъектов, осуществляющих деятельность в наиболее важных для развития отраслях экономики. Кроме того, такие банки должны увеличить капитал на 50% от размера полученных от АСВ средств за счет своей прибыли и (или) средств своих акционеров (участников); в течение трех лет не повышать вознаграждение руководству и размер фонда оплаты труда иных работников.

В список на докапитализацию АСВ включило 27 кредитных организаций, объявил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.

Список банков вместе с суммами, которые они должны получить через механизм с ОФЗ, публикует в понедельник газета «Ведомости» (его корректность, как указывает издание, подтвердил человек, близкий к совету директоров АСВ). Больше всего денег получат банки группы ВТБ (около 310 млрд рублей), группы «Открытие» (65,1 млрд) и Внешэкономбанка (20,4 млрд), а также Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и др.

Банку «Россия» выделено 13,6 млрд рублей, а вот СМП Банк, также попавший под санкции, докапитализирован не будет: его капитал на 1 декабря составлял 21 млрд рублей.

«Дочек» иностранных банков, которых не оказалось в перечне, отсекали специально, говорят два собеседника «Ведомостей».

Из-за установленного 40-процентного ограничения на долю потребительских кредитов в активах остались за бортом и лидеры потребкредитования — «Русский Стандарт», Хоум Кредит Банк, ОТП Банк (последние два к тому же принадлежат иностранным банковским группам). Участие Сбербанка в программе не предполагалось: его при необходимости докапитализирует владеющий контрольным пакетом Центробанк.

Зато в списке оказались «темные лошадки», говорят собеседники «Ведомостей»: это банк «Югра» и Совкомбанк — они могут получить 9,9 млрд и 6,3 млрд рублей соответственно. Из их отчетностей на 1 декабря следует, что оба они не проходили по требованиям к капиталу в 25 млрд рублей: у «Югры» он составлял 22 млрд рублей, у Совкомбанка — 16,9 млрд. Банки значительно увеличили капитал в декабре, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Банк «Югра» сообщал, что в декабре увеличил капитал до 40 млрд рублей. Размер собственных средств Совкомбанка увеличен до проходного минимума — 25,09 млрд, знает человек, близкий к Минфину (уточнить это у представителей Совкомбанка изданию не удалось).

Цифры в списке, опубликованном «Ведомостями», подтверждаются и в материале РБК (издание ссылается на источники в правительстве): 193 млрд рублей для ВТБ, 65,8 млрд — для ВТБ 24, 49 млрд — для Банка Москвы, 125 млрд — для Газпромбанка, 69 млрд — для Россельхозбанка. Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова сообщила РБК, что Газпромбанк изучает механизм господдержки. Источник РБК, знакомый с планами РСХБ, рассказал, что госбанк будет получать эту помощь (в самом банке на запрос не ответили).

Из частных банков Альфа-Банк может получить господдержку на 62,8 млрд рублей, Промсвязьбанк — на 30 млрд, Московский Кредитный Банк — на 20 млрд, «Уралсиб» — на 12 млрд, МДМ Банк — на 9 млрд, указывает также РБК.

«Понятно, что облигации распределили между надежными и достойными банками, но можно было бы учитывать не только масштаб банка, — считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, чьи слова приводит РБК. — Например, 50—70% обязательств можно было бы распределить по критерию масштаба банка, а оставшееся — по критерию солидности банка и его значимости в регионе». По его словам, АРБ предлагала установить планку отсечения в 1 млрд рублей по капиталу: «Тогда попали бы региональные банки, а общее количество получателей составило бы 100—150 банков». С просьбой расширить критерии отбора и включить туда региональные банки выступал и глава РСПП Александр Шохин, указывает РБК. Напомним, изменить критерии для банков, которым может быть оказана госпомощь, предлагала и Ассоциация региональных банков России.

Список банков не окончательный, отмечают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к совету АСВ, и чиновника финансово-экономического блока; критерии, по которым отбирались банки, планируется утверждать на уровне правительства.

Оставшиеся 170 млрд рублей из общей суммы госпомощи будут распределены, указывают «Ведомости» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока. По его словам, до 1 февраля (этот срок установил премьер Дмитрий Медведев) еще есть время, возможно, деньги пойдут региональным банкам — не очень большим, но важным для своих регионов.

В свою очередь газета «Коммерсант» указывает, что даже уже одобренные 830 млрд рублей могут оказаться невыбранными из-за высокой цены господдержки. По информации издания, рассматривают возможность докапитализации через ОФЗ в банке «Санкт-Петербург», изучают механизм в Газпромбанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, МДМ, «Возрождении», Абсолют Банке. Но нескольким игрокам, формально соответствующим критериям АСВ, уже выдвинуто неофициальное условие: прежде чем подписываться на получение ОФЗ, нужно сначала увеличить капитал на 25—30% (и потом, согласно порядку, еще на 50% от полученных госсредств), говорит источник «Коммерсанта», близкий к правительству. «Но не все акционеры имеют реальную возможность сейчас выполнить это требование», — указывает собеседник газеты.

Впрочем, время на раздумья у банков есть: решение о привлечении ОФЗ им нужно принять до 1 октября, уточняет «Коммерсант». Не исключено, что к тому времени многие банки, как в 2009 году, решат, что смогут справиться и без столь сложносочиненной помощи государства. Тогда докапитализацией через ОФЗ (по несколько иным правилам) не воспользовался ни один игрок, напоминает «Коммерсант».