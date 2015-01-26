ЦБ установил официальные курсы валют на 27 января. Курс доллара вырос на 2,2007 рубля, составив 65,5937 рубля (63,3930 рубля на 26 января). Курс евро — на 1,6566 рубля, до 73,5633 рубля (71,9067 рубля на 26 января).

Российский рубль начал новую неделю снижением против доллара и евро. Причины падения прежние — цены на нефть в минусе, налоговый период экспортеров закончился, отмечает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. «После завершения периода уплаты НДПИ спрос на российскую валюту заметно ослаб. Меры правительства не в состоянии изменить мнение инвесторов относительно перспектив рубля. Желающих вкладывать в национальную валюту немного», — комментирует аналитик.

По его словам, рубль будет находиться под давлением до тех пор, пока не стабилизируется цена на нефть. «А здесь позитива и не видно. Даже в российском правительстве говорят о возможности падения цен на энергоресурсы до 25 долларов за баррель», — отмечает Задоя. «В случае реализации подобного сценария ЦБ и Минфин не смогут удержать курс рубля. У них просто не хватит на это ресурсов», — прогнозирует эксперт. При цене нефти в 25 долларов курс американской валюты уйдет значительно выше 100 рублей, предполагает он.

Российский рубль в понедельник утром растерял все достижения прошлой недели по отношению к доллару, отмечает старший трейдер банка «Глобэкс» Игорь Зеленцов. «Это произошло на фоне обострения ситуации на Украине и угроз введения новых санкций, среди которых вновь прозвучала возможность отключения от системы межбанковских расчетов SWIFT. Украинские события продолжают оставаться главным сдерживающим фактором для укрепления рубля и в обозримом будущем российская валюта представляется достаточно уязвимой и при сохранении существующего фона, вероятно, сохранит тенденцию к ослаблению», — прогнозирует эксперт.