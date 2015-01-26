НБ «Траст» и Банки.ру запустили спецпредложение для посетителей портала. Открыть вклад «Максимальный» на эксклюзивных условиях можно с 26 января по 28 февраля, получив промокод на Банки.ру.
Средства привлекаются в рублях на 181 день под 17,5% годовых, минимальная сумма — 30 тыс. рублей.
Проценты выплачиваются по окончании срока. Вклад сберегательный, возможность его пополнения не предусмотрена, отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. При досрочном расторжении договора в период с 91-го по 180-й день проценты пересчитываются по льготной ставке – 7% годовых.
В рейтинге вкладов российских банков, входящих в топ-50 по величине активов, «Максимальный» со ставкой 17,5% занимает лидирующую позицию, указывает эксперт. Предложенная НБ «Траст» доходность по продукту находится у верхней границы ставок по аналогичным продуктам всех российских банков, добавила она.
«Доступная минимальная сумма, высокая процентная ставка для среднесрочного вклада в крупном российском банке, досрочное расторжение по льготной ставке, широкая региональная сеть отделений банка», — перечислила Юлия Ушева плюсы спецпредложения.
Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Согласно новым правилам ее проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.
ПАО «Банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием ЦБ. С 15 марта 2018 года функции временной администрации по управлению банком были полностью возложены на УК ФКБС. С 14 мая 2018 года более 99,9% акций банка принадлежит ЦБ РФ. В настоящий момент на базе банка формируется платформа по консолидации непрофильных активов (в том числе в рамках присоединения АО «Рост Банк»). В планах банка работа с проблемными и непрофильными активами, их последующая реализация с целью возврата части денежных средств.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 1 688,89 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -773,32 млрд, кредитный портфель — 623,83 млрд, обязательства перед населением — 12,02 млрд.