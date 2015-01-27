Власти РФ приняли антикризисный план, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Вчера были проведены совещания у руководства страны, приняли антикризисный план. В рамках реализации этого плана предусмотрено неувеличение расходов бюджета. Более того, в итоге мы ожидаем, что объем расходов станет меньше первоначально запланированного», — уточнил министр.

По словам Силуанова, ресурсы на реализацию плана будут найдены за счет антикризисного резерва, сформированного в бюджете, объем которого составлял на начало года 193 млрд рублей. «Сейчас, после принятия ряда решений с использованием этих средств, объем (антикризисного резерва. — Прим. ред.) — около 170 миллиардов рублей», — уточнил он.

«Также будут найдены ресурсы внутри существующих государственных программ. Будут предложены меры по перераспределению ресурсов, по концентрации на наиболее важных и нужных направлениях», — заявил глава Минфина.

Как сообщал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов, реализация плана потребует 1,375 трлн рублей. По словам Силуанова, антикризисный план рассчитан примерно на один год.