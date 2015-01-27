ВЭБ подтверждает, что задержанный в США Евгений Буряков работает в банке

Евгений Буряков, который был задержан в Нью-Йорке по подозрению в шпионаже, является сотрудником ВЭБа, сообщили Банки.ру в пресс-службе Внешэкономбанка.

«Евгений Буряков — сотрудник ВЭБа, работает заместителем представителя банка в США. Информацией о деталях произошедшего в банке не располагают», — рассказали в пресс-службе ВЭБа.

Как сообщалось, ФБР арестовало 39-летнего россиянина Евгения Бурякова. Американская сторона утверждает, что он является агентом Службы внешней разведки и входит в агентурную сеть по сбору экономических разведданных.

Обвинения выдвинуты еще против двух россиян — сотрудника торгпредства России в Нью-Йорке 40-летнего Игоря Спорышева и атташе постпредства России в ООН 27-летнего Виктора Подобного. Оба дипломата больше не находятся на территории США.