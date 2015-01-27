ЦБ установил официальные курсы валют на 28 января. Курс доллара вырос на 2,2216 рубля, составив 67,8153 рубля (65,5937 рубля на 27 января). Курс евро увеличился на 2,7289 рубля, до 76,2922 рубля (73,5633 рубля на 27 января).

Российский рубль закономерно утратил часть позиций после решений, принятых агентством S&P о снижении рейтингов России, комментируют эксперты. «Дополнительно давление возрастает на фоне обострившихся геополитических рисков и сохранения негативных настроений на нефтяном рынке. К слову, в четверг состоится внеплановая встреча министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины, то есть тема новых санкций может обостриться», — отмечает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. В связи с этим он не исключает, что рубль вновь попытаются подтолкнуть к минимальным отметкам. «Краткосрочно российская валюта может торговаться в диапазоне 66—70 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.

Для поддержки рубля Банк России во вторник предоставит на аукционе рублевого РЕПО лишь 2,07 трлн рублей под ставку 17% годовых, указывает аналитик компании Exness Сергей Кочергин. «Кроме того, на этой неделе Минфин может выполнить свое обещание, связанное с конвертацией валюты из Резервного фонда», — прогнозирует аналитик. В краткосрочной перспективе эксперт ожидает стабилизацию доллара в диапазоне 66,20—67,50 рубля и рост евро до 78,3 рубля.