Связной Банк закроет в феврале все собственные отделения в рамках мероприятий по повышению эффективности бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

Работу операционных офисов предполагается завершить до 15 февраля, филиалы банка перестанут обслуживать клиентов «после реализации всех необходимых мероприятий, связанных с их закрытием в соответствии с требованиями законодательства, а также нормативных актов Банка России», уточнили в кредитной организации.

«Закрытие сети собственных отделений для нас — один из очевидных способов значительно снизить расходы: мы перестанем тратить деньги на аренду помещений, персонал, работающий в офисах, поддержку бизнес-процессов, сопровождающих работу отделений. Возможно, это следовало бы сделать еще раньше, мы изначально выстраивали систему обслуживания клиентов, которая предусматривает минимальное количество контактов клиента с отделениями, и сегодня всеми услугами, доступными в офисах банка, клиенты могут воспользоваться в интернет-банке и мобильном банке, в центрах мобильной связи «Связной» и по звонку в колл-центр. Более половины наших клиентов (особенно в восточной части России и ЮФО) вовсе не имели опыта посещений наших отделений, они изначально обслуживались через альтернативные каналы», — прокомментировал решение о закрытии офисной сети Связного Банка председатель правления Евгений Давыдович.

Оформить карту Связного Банка, пополнить счет, погасить кредиты без комиссии, перевыпустить карту по истечении срока ее действия, как и прежде, можно будет в центрах мобильной связи «Связной», отмечается в материалах кредитной организации.

Через систему дистанционного банковского обслуживания QBank «Связной» предлагает открыть вклад и провести другие операции со счетами (перевод между собственными счетами, закрытие вкладов и карточных счетов). Дополнительные карты после заказа через центр поддержки клиентов банка будет доставлять Почта России, уточняется в сообщении.

Справки о состоянии счета, выписки по счету и другие документы клиент сможет получить по почте или в электронном виде после их заказа в центре поддержки клиентов. Снять средства со своих счетов можно будет в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке.

К моменту закрытия отделений банк готов предложить клиентам льготные тарифы на перевод собственных средств через QBank: рублевые переводы на свой счет в другом банке будут бесплатными, а валютные (такая услуга также появится в QBank к середине февраля) будут тарифицироваться по минимальной стоимости, приближенной к собственным затратам банка за данный тип операций, обещает «Связной».

