Бизнесмен Алексей Крапивин получил в доверительное управление 32,03% акций банка «Возрождение», говорится в материалах кредитной организации.
Ранее этот пакет принадлежал основателю «Возрождения» Дмитрию Орлову, который умер 5 декабря 2014 года. Всего Дмитрию Орлову принадлежало 36% акций, сообщила порталу Банки.ру его дочь, зампредседателя правления банка «Возрождение» Татьяна Орлова. По ее словам, пакет акций банка, который получил в доверительное управление бизнесмен Алексей Крапивин, вернется семье через шесть месяцев.
Наследники, не вступившие полностью в права владения, не могут голосовать своим пакетом на собрании акционеров, если пакет не передан в доверительное управление, пояснила Орлова. По ее словам, по окончании наследственного дела указанный пакет акций «вернется в семью» и будет переоформлен на наследников Дмитрия Орлова.
«Юридически на период ведения наследственного дела, в котором мы сейчас находимся с момента смерти Дмитрия Львовича, семья имеет право оформить доверительное управление на близкого человека с целью того, чтобы он голосовал в случае необходимости в интересах семьи наследника», — сообщила Татьяна Орлова.
«Алексей — мой хороший друг, мы вместе учились, его деятельность и деятельность банка никак не пересекаются, это исключительно личностный фактор», — пояснила Орлова. Остальные доли акций, которыми владел Дмитрий Орлов, по ее словам, уже перешли семье.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых.
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 285,54 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,51 млрд, кредитный портфель — 181,88 млрд, обязательства перед населением — 152,14 млрд.