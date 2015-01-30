Бизнесмен Алексей Крапивин получил в доверительное управление 32,03% акций банка «Возрождение», говорится в материалах кредитной организации.

Ранее этот пакет принадлежал основателю «Возрождения» Дмитрию Орлову, который умер 5 декабря 2014 года. Всего Дмитрию Орлову принадлежало 36% акций, сообщила порталу Банки.ру его дочь, зампредседателя правления банка «Возрождение» Татьяна Орлова. По ее словам, пакет акций банка, который получил в доверительное управление бизнесмен Алексей Крапивин, вернется семье через шесть месяцев.

Наследники, не вступившие полностью в права владения, не могут голосовать своим пакетом на собрании акционеров, если пакет не передан в доверительное управление, пояснила Орлова. По ее словам, по окончании наследственного дела указанный пакет акций «вернется в семью» и будет переоформлен на наследников Дмитрия Орлова.

«Юридически на период ведения наследственного дела, в котором мы сейчас находимся с момента смерти Дмитрия Львовича, семья имеет право оформить доверительное управление на близкого человека с целью того, чтобы он голосовал в случае необходимости в интересах семьи наследника», — сообщила Татьяна Орлова.

«Алексей — мой хороший друг, мы вместе учились, его деятельность и деятельность банка никак не пересекаются, это исключительно личностный фактор», — пояснила Орлова. Остальные доли акций, которыми владел Дмитрий Орлов, по ее словам, уже перешли семье.