Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль, стоимость евро поднялась выше 81 рубля после объявления о снижении ключевой ставки Банка России на 2 процентных пункта — до 15% годовых.

По состоянию на 14:05 мск курс доллара вырос на 2,8455 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 71,5755 рубля, курс евро к этому времени увеличился на 3,6995 рубля и достиг 81,3745 рубля.

«Курсы валют выросли, так как ЦБ неожиданно для всех снизил ключевую ставку. В течение двух-трех дней мы еще будем, скорее всего, наблюдать волатильность, потом же ситуация должна успокоиться, если ЦБ снова не будет удивлять рынок неожиданными решениями. По моим ожиданиям, курс будет меньше, если не упадут цены на нефть, а сегодняшняя реакция рынка на понижение ставки немного чрезмерная», — говорит главный аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева отмечает, что новость о снижении ставки стала громом среди ясного неба, так как в ходе недавних выступлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не было никаких намеков на то, что это произойдет уже на ближайшем заседании.



Ведущий аналитик компании «Альпари» Михаил Крылов полагает, что волатильность будет наблюдаться в течение всего дня. Кроме того, эксперт допускает, что потом ЦБ может выйти на рынок с интервенциями для поддержания курса рубля.