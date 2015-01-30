Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 17% до 15% годовых, что привело к падению курса рубля на Московской бирже. Опрошенные порталом Банки.ру эксперты не ожидают, что решение регулятора окажет положительное влияние на экономику.

По словам аналитика ФБК Игоря Николаева, ключевой ставке придается преувеличенное значение. Определенное облегчение после ее снижения будет, но «такой технический инструмент — это очень незначительная мера, по большому счету ничего не изменится, ситуация не переломится», говорит он.

«Кроме того, когда рубль продолжает ослабевать, то возникает вопрос: нужно ли было по многочисленным просьбам «трудящихся» снижать ставку?» — отмечает Николаев.

«В моем понимании, ЦБ совершает ошибку, снижая ключевую ставку, и мы уже видим по валютному рынку достаточно однозначный сигнал», — соглашается главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин.

Он напоминает: в пресс-релизе ЦБ указано, что произошла стабилизация инфляционных и девальвационных ожиданий. «Однако я с этим утверждением не согласен. Сигнал, который регулятор посылает рынку, сейчас непонятен. Инфляция продолжит динамично расти, и что ЦБ будет делать с такой ставкой в первом квартале, я не знаю», — говорит экономист.

Надоршин опасается, что у банков будет мало возможностей снизить ставки по кредитам из-за высоких рисков на фоне ухудшения ситуации в экономике. «А вот депозитные ставки банки снизить попытаются», — добавляет он.

«В лучшую сторону понижение ставки повлиять не должно. Я думаю, что это во многом было политическое решение. Мне кажется, что ЦБ дает сигнал рынку о том, что регулятор готов печатать деньги во имя светлого будущего, которые будут идти на валютный рынок. Я достаточно осторожно отношусь к тому, что в такой период произошло снижение ставки. Оно экономику радикально не поменяет, но носит символический характер», — комментирует решение регулятора ведущий эксперт Фонда экономических исследований «Центр Развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко.

Он отмечает, что банки, которые получали фондирование у ЦБ, повышали депозитные ставки не так активно, как кредитные организации с недостатком фондирования. Поэтому «ландшафт по ставкам не изменится». Сильно понижение ставки не повлияет и на инфляцию и ее пик в I квартале, полагает эксперт. «Однако это может привести к более высоким инфляционным ожиданиям к лету или осени», — добавляет Мирошниченко.