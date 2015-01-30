Совет директоров СМП Банка утвердил кандидатуру Александра Левковского на должность президента — председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Прежний глава банка Дмитрий Калантырский покидает этот пост по семейным обстоятельствам, оставаясь при этом членом совета директоров банка.

Александр Левковский работает в банковской системе с 1993 года. С 2011 года — первый заместитель председателя правления СМП Банка. До этого 15 лет работал в Промсвязьбанке, в том числе возглавлял его в течение девяти лет.

«Александр Левковский — блестящий профессионал банковского рынка, обладающий прекрасным опытом управления крупной финансовой организацией. Он отлично знаком с ситуацией в СМП Банке. Уверен, что под его руководством банк продолжит свое успешное развитие», — заявил председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский.