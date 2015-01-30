Совет директоров СМП Банка утвердил кандидатуру Александра Левковского на должность президента — председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Прежний глава банка Дмитрий Калантырский покидает этот пост по семейным обстоятельствам, оставаясь при этом членом совета директоров банка.
Александр Левковский работает в банковской системе с 1993 года. С 2011 года — первый заместитель председателя правления СМП Банка. До этого 15 лет работал в Промсвязьбанке, в том числе возглавлял его в течение девяти лет.
«Александр Левковский — блестящий профессионал банковского рынка, обладающий прекрасным опытом управления крупной финансовой организацией. Он отлично знаком с ситуацией в СМП Банке. Уверен, что под его руководством банк продолжит свое успешное развитие», — заявил председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский.
АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка.
По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 490,35 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,44 млрд, кредитный портфель — 147,47 млрд, обязательства перед населением — 152,30 млрд.