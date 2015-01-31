Гражданам США, а также финансовым учреждениям, американским брокерам и дилерам разрешили отправлять и получать денежные переводы из Крыма. Об этом говорится в распоряжении Минфина США.

В ведомстве уточнили, что речь идет о денежных переводах «лицам, проживающим в Крыму в случае, если это некоммерческие, личные переводы, адресованные или отправляемые людьми, чьи активы или доля в активах не заморожены американскими санкциями».

При этом американские власти по-прежнему запрещают любые перечисления «в пользу бизнеса, в том числе семейного».

Отдельно прописано и то, что Вашингтон запрещает продажу или сдачу в аренду телекоммуникационного оборудования или технологий в Крым.

В декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях против России. Документ вводит запрет на экономические связи с Крымом. В соответствии с указом запрещается «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым», а также импорт в США товаров и услуг из Крыма. Ранее работу с крымскими банками приостановили платежные системы Visa и MasterCard.

Кроме того, 24 декабря прошлого года Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) приостановил в Крыму прием и отправку платежей в долларах из-за «риска блокировки средств контрагентов при проведении операций с американской валютой».