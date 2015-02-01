Банк России не наблюдает объективных причин для снижения курса рубля, а видит предпосылки для его укрепления. Об этом в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим действия каких-то больших факторов, которые будут влиять на снижение курса рубля. Потому что то снижение цен на нефть, которое было, стало третьим по размеру за 40 лет. Это, конечно, повлияло на курс рубля», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, на рубль повлияли и выплаты по долгам корпоративного сектора.

Банк России не считает существенным риск быстрой траты международных резервов, отметила Набиуллина. «Такого риска нет, потому что мы перешли к плавающему курсу рубля, в том числе чтобы не расходовать излишне золотовалютные резервы на поддержку рубля», — заявила она.

«Очень важно сохранять для страны подушку золотовалютных резервов. И она у нас абсолютно достаточна, чуть меньше 400 млрд долларов. Есть разные международные измерители достаточности золотовалютных резервов к объемам импорта, к объему краткосрочного долга, мы превышаем все эти нормативы», — добавила Набиуллина.

Глава Банка России также заявила, что в текущем и следующем годах регулятор не видит потребности расходовать эти резервы, как это было в прошлом году. «Прошлый год в этом смысле был особый год. Такое снижение цены на нефть, поэтому мы потратили достаточно большие суммы», — сказала она.



В 2014 году золотовалютные резервы РФ сократились на 124 млрд долларов.