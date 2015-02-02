Связной Банк, несмотря на ухудшение ситуации в экономике России и в самой кредитной организации, не намерен отказываться от розничного бизнеса. Об этом порталу Банки.ру сообщил директор по маркетингу и продуктам Связного Банка Антон Гольцман.

В конце января «Связной» объявил о закрытии к началу весны всех отделений кредитной организации. Руководство Связного Банка объясняет данное решение ухудшением рыночной ситуации в РФ и желанием максимально сократить издержки.

Проблемы у кредитной организации возникли еще в ноябре прошлого года после серии публикаций в СМИ о возможной продаже бизнеса основного владельца банка Максима Ноготкова за долги. Тогда клиенты банка вывели с его счетов несколько миллиардов рублей всего за пару дней, вследствие чего «Связной» начал испытывать нехватку ликвидности.

По сведениям Банки.ру, недавно среди сотрудников Связного Банка было распространено внутреннее уведомление о том, что с 18 февраля кредитная организация будет работать только с юрлицами. Однако в кол-центре «Связного» данную информацию не подтверждают. Гольцман также заверяет, что Связной Банк не собирается отказываться от работы с розничными клиентами.

«Сейчас для любого банка на рынке очевидно, что бизнес-модели, существовавшие до конца 2014 года, необходимо корректировать. Мы переходим к постепенному сжатию операционных показателей и не планируем рост кредитного портфеля и объемов привлеченных средств населения в этом году. Стоимость фондирования сегодня существенно выросла, а возможности кредитования качественных клиентов, напротив, значительно сократились, — заявил представитель Связного Банка. — В данных условиях ориентироваться на бизнес-планы и модели развития, существовавшие в прошлых годах, бессмысленно».

Собеседник Банки.ру напоминает, что еще в конце прошлого года «Связной» намеревался посвятить 2015 год развитию платежного бизнеса. «Сейчас окончательно от этих планов мы не отказались, но пересчитываем бизнес-показатели в соответствии с изменившимися экономическими реалиями. Но при любом раскладе розничный бизнес будет в нашей модели основополагающим», — заверил Гольцман.

Активы Связного Банка с начала 2014 по январь 2015 года сократились на 22,28% до 63,4 млрд рублей. «Уменьшение активов банка в 2014 году связано преимущественно с оттоком депозитов физлиц на 44,17%, или на 22,6 миллиарда рублей, а также сокращением на 36,73% средств предприятий и организаций, погашением выпущенных облигаций и векселей, а также сокращением собственного капитала на 26,96%, или на 1,95 миллиарда рублей», — поясняет руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова.

Кредитный портфель также показал отрицательную динамику, сократившись за год на 4,2 млрд рублей, или на 9,13%. При этом просроченная задолженность выросла с 1 января прошлого года на 144,32%, составив в кредитном портфеле 34,5%. «Несмотря на потерю банком ликвидности, значение норматива достаточности капитала остается на комфортном уровне — 11,63% по состоянию на 1 января 2015 года», — резюмирует эксперт.

Кроме того, банк сильно зависим от средств физлиц — почти 50% пассивной базы составляют частные депозиты, средства юрлиц формируют лишь немногим более 3%. «При сохранении оттока депозитов физлиц банк рискует столкнуться с неконтролируемой потерей ликвидности», — предупреждает Хасанова.

