Банк России продал на внутреннем валютном рынке в январе 2,341 млрд долларов, а купил 21,69 млн, следует из материалов на сайте регулятора.

Операции с евро в январе не проводились. За декабрь 2014 года объем интервенций составил 11,9 млрд долларов, за октябрь — 27,2 млрд долларов и 1,6 млрд евро (максимальный в прошлом году объем нетто-продаж валюты за месяц). По итогам 2014 года нетто-продажа Центробанком долларов составила 76,128 млрд, евро — 5,41 млрд.

Банк России с 10 ноября прошлого года отменил регулярные валютные интервенции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что регулятор будет «выходить на валютный рынок с интервенциями в любой момент и в тех объемах, которые необходимы для того, чтобы сбить ажиотажный спекулятивный спрос».

«В январе 2015 года продал валюты на 2,341 миллиарда долларов, купил — на 21,69 миллиона долларов. При этом с 1 по 29 января регулятор продавал валюту из средств Федерального казначейства, общая сумма продаж составила 2,23 миллиарда долларов. ЦБ выступает в качестве посредника по продаже валютных средств Федерального казначейства. Сам Банк России не осуществлял валютных интервенций с 15 декабря 2014 года», — комментирует директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Ситуация на валютном рынке в январе оставалась напряженной, а падение российской валюты автоматически вело к дальнейшей раскрутке инфляции, продолжает он. «Почему ЦБ не использует свои резервы, понять невозможно, — удивляется эксперт. — Чиновники из правительства и Банка России всегда говорили, что резервы копятся на случай падения цен на нефть, на черный день. Этот день настал, но резервы не тратятся, и рубль находится в свободном падении. Конечно, часть резервов может пойти на рефинансирование корпоративных долгов. Однако все равно ситуация более чем странная».













