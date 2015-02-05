Экс-владелец обанкротившегося Моего Банка, бывший сенатор Глеб Фетисов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении средств кредитной организации, расплатился со всеми долгами. Он перевел сумму, достаточную для погашения задолженности перед всеми кредиторами и вкладчиками Моего Банка, на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов, сообщили «Коммерсанту» несколько источников, знакомых с ситуацией.

Последний транш — более 6 млрд рублей — поступил 4 февраля, в последний день отведенного срока. За несколько дней до этого было переведено более 7 млрд рублей. Плюс какие-то средства имелись в конкурсной массе банка. Адвокат Глеба Фетисова Самвел Караханян подтвердил факт перечисления средств. «Этого достаточно для полного расчета со всеми кредиторами банка», — говорит один из собеседников газеты. В АСВ подтвердили факт получения денег и сообщили, что намерены в ближайшее время рассчитаться со всеми кредиторами и вкладчиками Моего Банка. По данным на сайте АСВ, на 31 декабря 2014 года размер установленной задолженности Моего Банка перед кредиторами составлял 14,3 млрд рублей. Всего свои деньги теперь смогут полностью вернуть почти 3 тыс. граждан и примерно 400 юридических лиц.

Ситуация, когда собственник банка-банкрота вносит свои средства для полного расчета с кредиторами, уникальна, такого не было никогда за всю историю деятельности АСВ в качестве конкурсного управляющего, отмечает издание.

Лицензия у Моего Банка, которым Фетисов владел до ноября 2013 года, была отозвана в конце января 2014-го, а в конце марта банк был признан банкротом. Бизнесмен, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту хищения и вывода активов из Моего Банка, уже не раз заявлял о готовности расплатиться с кредиторами и вкладчиками. При этом обвинений Фетисов, незадолго до банкротства продавший банк группе лиц, не признавал и объяснял свое желание рассчитаться необходимостью поддержания деловой репутации.

«Институт банкротства несовершенен, в нем много участников, включая банк, его кредиторов и, конечно, собственников. История знает прецеденты, когда владельцы банков, действующих и ликвидируемых, проявляли социальную ответственность и из собственных средств поддерживали свой банк или расплачивались с кредиторами в ходе ликвидации. Расплата в рамках уже длящегося банкротства, действительно, прецедент на российском рынке, и какими бы соображениями ни руководствовался в данном случае бывший владелец банка, нельзя не отметить тот факт, что он исполнил социальные и материальные обязательства перед кредиторами, проявив себя сейчас с лучшей стороны», — говорит вице-президент ФБК Алексей Терехов.

Тем временем расследование уголовного дела в отношении Фетисова продолжается. 23 января предварительное расследование было завершено, на свободу Фетисов не вышел. Теперь, после ознакомления с материалами дела, его судьбу должен будет решать суд. При этом не исключено, что обвинения в адрес Фетисова на общую сумму 1,9 млрд рублей в будущем могут быть расширены, так как кроме дела самого банкира продолжает расследоваться базовое дело о махинациях в Моем Банке. По этому делу пока проходят неустановленные лица, похитившие из банка миллиарды рублей. Источники «Коммерсанта» ранее указывали, что одним из этих лиц может снова оказаться Фетисов.

Полная расплата с кредиторами Моего Банка и прекращение его банкротства не являются основанием для закрытия уголовного дела, ведь хищения и вывод активов из банка, на которых настаивает следствие, никуда не делись, указывают юристы. Однако расплата со всеми кредиторами и полное возмещение ущерба будут учитываться судом при вынесении приговора, отмечают собеседники «Коммерсанта».

При этом оценить, насколько может осложнить эти перспективы тот факт, что второй банк Фетисова, Мой Банк. Ипотека, проданный им тем же лицам, что и Мой Банк, незадолго до отзыва лицензии, тоже банкротится, при этом по его долгам никто не расплачивался и даже не объявлял о таких намерениях, юристы не берутся.

В сложившейся уникальной ситуации не менее интересен вопрос о том, как должно завершаться дело о банкротстве банка после выплат его кредиторам: что будет с многочисленными исками к заемщикам-неплательщикам, поданными конкурсным управляющим, что будет с Моим Банком как с юрлицом и т. д. Ведь опыта прекращения всех обязательств собственником банкротящегося банка еще не было. По данным «Коммерсанта», эти вопросы АСВ еще только предстоит решить.