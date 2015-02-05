Российская банковская система работает адекватно в текущих экономических условиях в стране. Такое мнение озвучил журналистам в четверг заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов, передает корреспондент портала Банки.ру.

«То, что происходит сейчас в банковской сфере, я пока не готов категорично называть банковским кризисом. Кризис — это когда банковская система не способна выполнять свои базовые функции: осуществлять расчеты между предприятиями, принимать и выдавать вклады. Деньги в стране ходят бесперебойно во всех валютах, банки работают, все остальные сферы реагируют так, как положено при нынешних финансово-экономических условиях, — сказал Сухов. — Банковский сектор работает абсолютно адекватно при текущих экономических условиях».

По мнению зампреда ЦБ, проблемы у российских банков могут возникнуть в случае существенного отклонения фактических экономических показателей от прогнозных.

Напомним, что в прошлую субботу министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев озвучил обновленные оценки перспектив развития экономики страны. По подсчетам МЭР, при среднегодовой цене барреля нефти в 50 долларов российский ВВП сократится в 2015 году на 3%, а отток капитала из страны составит 115 млрд долларов. Объемы розничной торговли снизятся примерно на 8%, а реальные доходы россиян — более чем на 6%.

«Мы сможем наблюдать какое-то существенное обесценение кредитного портфеля (банков. — Прим. ред.) при одновременном наступлении двух из трех событий: снижение реального ВВП больше, чем на 6%, снижение реальной заработной платы больше, чем на 10%, и повышение безработицы до уровня больше, чем 10%, — рассуждает Михаил Сухов. — Если два из этих событий не наступят, то, скорее всего, могут быть сложности, не носящие критического характера».

Сухов также предупредил, что в текущих сложных экономических условиях банки, уже испытывавшие определенные проблемы, будут чувствовать себя менее благоприятно, чем их более благополучные конкуренты. «Это классика развития ситуации. Но о каких-то случаях наподобие тех, что были в Америке в 2008 году, в отдельных европейских странах в 2009 году, связанных с кризисом ипотеки и так далее, говорить просто напросто неправильно, потому что уровень задолженности и граждан и предприятий высок, но он не такой, как в Европе, и не такой, как в Америке», — заявил зампред ЦБ.