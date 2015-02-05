ЦБ установил официальные курсы валют на 6 февраля. Курс доллара вырос на 3,1643 рубля, составив 68,6113 рубля (65,4470 рубля на 5 февраля). Курс евро увеличился на 2,8941 рубля, до 77,9356 рубля (75,0415 рубля на 5 февраля).

На развороте цен на нефть развернулся и рубль, отмечает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. «Спекулянты снова получили сигнал продавать рубль, поскольку нефть показала слабость. Волатильность в ближайшие сессии сохранится на фоне нестабильности на рынке сырья. Экспортеры пока пассивны, а февраль — сам по себе непростой месяц с точки зрения погашения внешнего долга и соответствующего давления на рубль», — комментирует эксперт. По его оценке, в этом свете рубль может торговаться на удалении от своих равновесных относительно нефти отметок.

Рубль РФ по итогам прошлого года можно вполне заслуженно назвать главным аутсайдером на глобальном валютном рынке, отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. «По отношению к доллару он ослаб почти на 80%, а по отношению к евро — примерно на 60%. И ждать ощутимого укрепления позиций российского рубля в 2015 году продолжают только оптимисты. Впрочем, реалистам отбрасывать вариант изменения ситуации к лучшему тоже не стоит, потому что ситуация на валютном рынке в настоящее время очень нестабильная, а значит, в тот или иной момент может измениться. А вот в какую сторону — это совсем другой вопрос», — комментирует аналитик.