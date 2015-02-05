Международное рейтинговое агентство Moody's на фоне продолжающегося замедления темпов роста экономики РФ ухудшило прогноз по инструментам структурированного финансирования со «стабильного» до «негативного». Об этом сообщает в четверг Moody's Investors Service.

Рейтинговое агентство ожидает, что российский ВВП в 2015 году сократится на 5,5% (против падения на 3% по прогнозам МЭР), уровень безработицы продолжит расти наряду с сокращением реальных располагаемых доходов. Данные факторы приведут к росту просроченной задолженности и дефолтов по инструментам структурированного финансирования.

Аналитики также прогнозируют, что уровень безработицы по итогам нынешнего года увеличится до 7% и в 2016 году— до 8% (с 5,2% по состоянию на начало ноября 2014-го).

Moody's 16 января снизило рейтинги российских гособлигаций до «Baa3» с «Baa2» и поместило их на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.