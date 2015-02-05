Банк России установил частичное или полное ограничение на привлечение вкладов от населения в 41 кредитной организации, для семи банков ввел лимиты по процентным ставкам по частным депозитам. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Сейчас 167 банков работают в режиме ежедневной отчетности (перед ЦБ. — Прим. ред.). 41 банк работает под ограничениями либо запретами на привлечение средств населения во вклады, и у семи банков ограничена процентная ставка», — сказал Сухов.

Он также уточнил, что еще год назад банков, для которых регулятор установил частичное или полное ограничение на работу с вкладами, было больше.

Так, в сентябре 2014 года, как ранее сообщал Сухов, ограничения и запреты на работу с частными вкладами были введены регулятором менее чем в 70 банках.