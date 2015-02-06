Сбербанк сократил чистую прибыль в январе по РСБУ в восемь раз

Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ за январь 2015 года по сравнению с январем 2014-го уменьшилась в восемь раз — 3,7 млрд рублей против 31,6 млрд.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, основные факторы снижения прибыли — рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам юридических лиц, а также создание резервов по кредитам.

«Процентные расходы выросли на 66,4 миллиарда рублей за счет увеличения объема привлеченных средств и роста уровня ставок на рынке. Более всего выросли расходы по краткосрочным средствам, привлеченным от Банка России, вследствие повышения ключевой ставки. Также значительно выросла стоимость привлечения краткосрочных средств юридических лиц. В целях оптимизации структуры привлеченных средств и снижения их средней стоимости в январе банк сократил объем заимствований от Банка России на 787 миллиардов рублей; доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка снизилась за январь с 15,2% до 10,9%. Также положительно скажется на стоимости привлеченных средств снижение ключевой ставки Банком России со 2 февраля 2015 года», — отмечается в пресс-релизе банка.

Процентные доходы увеличились на 42,1 млрд относительно января прошлого года в основном за счет роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам. В целом рост доходности активов из-за большей срочности происходит медленнее, чем рост стоимости пассивов. Кроме того, в период новогодних праздников банк поддерживал значительный запас наличных денежных средств, не приносящих процентный доход.

Активы за январь выросли на 2,8% и составили 22,4 трлн рублей, их рост обеспечен положительной переоценкой валютной составляющей активов в результате ослабления рубля. В январе банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму порядка 320 млрд. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился за январь на 797 млрд — до 12,5 трлн за счет переоценки ранее выданных валютных кредитов.

Чистый комиссионный доход за январь составил 15,5 млрд рублей, что на 7,8% ниже уровня января прошлого года. Снижение произошло за счет комиссионных доходов от кредитования юридических лиц и от продажи страховых продуктов на фоне замедления темпов кредитования. Комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 9,5%. Рост произошел почти по всем направлениям, в частности увеличились доходы от операций с банковскими картами, от выдачи банковских гарантий, от реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за январь составил 23,1 млрд. Основное влияние на данную статью оказало создание резервов по валютным кредитам в связи с их положительной переоценкой в результате девальвации рубля без ухудшения качества самих кредитов. При этом по правилам регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание резервов по валютным кредитам сказалось на росте доходов по торговым операциям.

Операционные расходы сократились по сравнению с январем 2014 года на 1,6%. Сбербанк продолжает реализовывать программу по оптимизации расходов.

Расходы на совокупные резервы составили 54,9 млрд рублей против 28,5 млрд годом ранее. Как и в IV квартале 2014 года, на объем резервов в январе сильно повлияло ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое повлекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним.

В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,2 раза.

Доналоговая прибыль за январь составила 9,8 млрд против 38,4 млрд в январе 2014 года. Сумма уплаченного налога на прибыль обусловлена уплатой налога исходя из базы III квартала 2014-го.

Средства юридических лиц в январе увеличились на 519 млрд рублей, или 10,2%, за счет притока валютных средств и их переоценки. Остаток средств юридических лиц на 1 февраля составил 5,6 трлн. Средства физических лиц выросли на 98 млрд, или 1,1%, за счет притока средств в сберегательные сертификаты и валютные вклады, а также за счет значительной переоценки валютных депозитов. Сезонный отток средств по рублевым вкладам был ниже, чем в январе 2014 года. Остаток средств физических лиц на 1 февраля равнялся 8,6 трлн.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 февраля 2015 года составляют 1 трлн 631 млрд рублей. Величина общего капитала на эту же дату — 2 трлн 211 млрд, за январь общий капитал уменьшился на 67 млрд.

