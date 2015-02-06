Председатель правления Уралприватбанка Олег Антонов оставил свой пост. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Олег Антонов корреспонденту Банки.ру, он покидает Уралприватбанк в связи с тем, что «его квалификация избыточна для региональной структуры Бинбанка».

Ранее сообщалось о том, что Бинбанк приобретет Уралприватбанк, чтобы таким образом расширить розничный бизнес и региональное присутствие. В результате присоединения сеть офисов Бинбанка в Свердловской области превысит десять отделений.

Уралприватбанк аффилирован с группой «Рост», но в отличие от других банков группы не попал под санацию. Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров Банка России выбрал Бинбанк санатором пяти банков группы «Рост»: Рост Банка, банка «Кедр», СКА-Банка, ТверьУниверсалБанка и Аккобанка.

Олег Антонов до прихода в Уралприватбанк работал в «Мечел-Банке», был председателем правления в банке «Нейва» и «Сберинвестбанке».