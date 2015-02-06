ЦБ установил официальные курсы валют с 7 февраля. Курс доллара снизился на 2,5681 рубля, составив 66,0432 рубля (68,6113 рубля на 6 февраля). Курс евро — на 2,2765 рубля до 75,6591 рубля (77,9356 рубля на 6 февраля).

Российский рубль перехватил инициативу у доллара благодаря поддержке цен на нефть и возросшей вероятности мирного разрешения конфликта на Украине, считает аналитик компании Exness Сергей Кочергин. «Реализация последнего сценария сократила бы премию за риск инвестирования в российские активы и укрепила бы российскую валюту как минимум до 58,5 рубля за доллар», — полагает аналитик. В краткосрочной перспективе он ожидает снижения доллара ниже 64 рублей.

Впрочем, руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя считает внешний фон для российского рубля достаточно противоречивым. С одной стороны, цены на нефть растут, с другой — прогнозы инвестбанкиров относительно перспектив России неутешительные, указывает он. «Вчера аналитики Credit Suisse описали условия, при которых Россия не сможет обслуживать внешние долги. Это может произойти в связи с сокращением золотовалютных резервов, падением цен на энергоносители, а также отсутствием доступа к международному рынку капитала. Аналитики инвестиционного банка прогнозируют вероятность моратория на выплату внешних долгов. Другой банк, Bank of America, считает, что рейтинговые агентства Moody's и Fitch понизят рейтинги России до «мусорного» уровня уже в апреле», — комментирует аналитик. По его прогнозу, следствием этого решения станет резкий отток капитала зарубежных инвесторов из России.

«Прогнозы американских банкиров, безусловно, носят отчасти и политический характер. Однако надо признать, что в случае продолжения нисходящего тренда на рынке «черного золота», а также в условиях ужесточения санкций из-за разрастания конфликта на Украине эти прогнозы имеют шанс сбыться», — отмечает эксперт. Он предлагает внимательно следить за итогами встречи президента Владимира Путина с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, которая пройдет сегодня.

«Если сторонам не удастся договориться о ходе мирного урегулирования противостояния на Донбассе, то Россию ждут новые сложности, а доллар выйдет на 70—75 рублей уже в феврале текущего года», — прогнозирует Задоя.