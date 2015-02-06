Заместитель министра финансов РФ, бывший глава Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин назначен новым председателем правления Евразийского банка развития. Соответствующее решение было принято по итогам очередного заседания совета ЕАБР в пятницу, сообщает пресс-служба Минфина.

Пост председателя правления покинул Игорь Финогенов, более восьми лет возглавлявший ЕАБР. Дмитрий Панкин займет кресло предправления на ближайшие четыре года.

Кандидатура Панкина была единогласно поддержана всеми членами совета ЕАБР, уточняет Минфин РФ.

Новый глава ЕАБР имеет опыт работы не только в государственных структурах, но и в банковских. Так, до 2004 года Панкин трудился на должности предправления Санкт-Петербургского Банка Реконструкции и Развития.

