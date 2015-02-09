Пострадавшие вкладчики банкротящегося форекс-брокера Forex MMCIS Group, переводившие в нее деньги по картам международных платежных систем, обращаются в банки — эмитенты карт с требованием возврата средств. Российским банкам это грозит потерей нескольких миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

О том, что в российские кредитные организации начали поступать заявления на возврат средств по картам (операция charge back) клиентов Forex MMCIS Group, «Коммерсанту» стало известно от нескольких источников на банковском рынке. Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также были офис в России и российские клиенты. Клиенты MMCIS переводили деньги на брокерские счета этой компании с помощью карт и теперь активно обсуждают возможность возврата этих денег из банков-эмитентов в социальных сетях и на интернет-форумах. Взыскивать свои средства через charge back клиентам MMCIS рекомендует президент этой компании Роман Комыса в сообщении на сайте MMCIS.

В декабре 2014 года МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении одного из основателей компании Forex MMCIS Group Константина Кондакова, затем расследование деятельности MMCIS началось и в России. Здесь, по разным оценкам, число обманутых вкладчиков достигает 100 тыс. человек, и только в России, по версии следствия, организаторы пирамиды обманули вкладчиков на 70 млн долларов.

Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает «Коммерсант». «К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS», — подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Зафиксировали случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS и в Московском Кредитном Банке. В ВТБ 24 и Банке Москвы также знакомы с этой проблемой.

В одном из банков, признавшем существование проблемы на условиях анонимности, отмечают, что получали такие обращения больше месяца назад. «Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов», — пояснили «Коммерсанту» в кредитной организации. Согласно правилам международных платежных систем (МПС), если клиент не получил услугу или товар надлежащего качества за деньги, списанные с карты МПС, он должен обратиться с заявлением о возврате денег в банк — эмитент карты. Однако с ситуацией, когда механизмом charge back пытаются воспользоваться клиенты финансовых пирамид, ни банки, ни платежные системы до сих пор не сталкивались.

В МПС считают, что в данном случае апелляция к их правилам неправомерна. В Visa газете пояснили, что системе неизвестно о трансакциях, где MMCIS выступала бы авторизованной торговой точкой, поэтому держатели карт должны в случае спорной ситуации связываться с компанией, которая организовывала платежи в MMCIS. В MasterCard отмечают, что зачисление средств на брокерский счет может не подлежать процедуре charge back. Ответ MasterCard, направленный в банки, конкретизирует: возврата не должно быть, если торговая точка гарантировала клиенту доход. По данным Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий, MMCIS доход гарантировала.

Позиции банкиров относительно правомерности возврата денег в данном случае различаются. Так, ВТБ 24 в письме, адресованном крупнейшим банкам, заявляет: клиенты Forex MMCIS должны адресовать претензии к ней самой и не прибегать к формированию charge back по описанной ситуации в рамках правил МПС. В ВТБ 24 пояснили «Коммерсанту», что считают: у банка нет обязанности возвращать денежные средства вкладчикам финансовых пирамид, а все претензии клиентов к MMCIS должны рассматриваться в рамках уголовных дел, возбужденных против компании. Той же позиции придерживаются в Московском Кредитном Банке и Банке Москвы.

Наименее категоричную позицию занимает Сбербанк. «Хотя по платежному законодательству переводы средств являются безотзывными и не подлежат возмещению, но по правилам международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express банки-эмитенты могут попытаться оспорить такие операции, — поясняют там. — Каждое такое обращение рассматривается индивидуально, а решение МПС о возврате или отказе клиенту зависит от документов, представленных банками-оппонентами».

Неофициально банкиры отмечают, что в некоторых случаях выплаты уже были. «Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет», — признает собеседник газеты в банке из топ-10. По словам одного из источников издания, банк-эмитент мог удовлетворить требования держателя карты, добившись, в свою очередь, выплаты от банка-эквайера, например, доказав, что тот не соблюдал требований безопасности перевода. С учетом потенциальных потерь банков (до 20 млрд рублей, по оценкам собеседников «Коммерсанта») ситуация может потребовать вмешательства регулятора, считает один из банкиров.