Российская инфляция по итогам нынешнего года может превысить уровень в 15%, который был зафиксирован в январе. Об этом заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, пик инфляции в РФ можно будет наблюдать во II квартале 2015 года, а затем она пойдет на убыль.

«Она (инфляция. — Прим. ред.) может быть выше нынешних 15% в годовом выражении. И она может быть чуть выше текущих уровней», — сказала Набиуллина.

По данным Росстата, годовая инфляция в январе нынешнего года ускорилась до 15% с 11,4% по итогам 2014-го. Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что пик инфляции в стране придется на март — апрель, а темпы роста потребительских цен составят 15—17%.

«Всплеск инфляции (в январе. — Прим. ред.) был вызван сильными проинфляционными факторами, прежде всего значительным ослаблением курса рубля... Этот фактор ограниченный во времени, его действие будет постепенно затухать, — добавила председатель Центробанка. — Ослабление курса рубля было вызвано масштабным снижением цены на нефть и необходимостью выплат по внешним долгам». В связи с этим Набиуллина отметила, что не стоит ожидать в будущем «такого значимого снижения цен на нефть».

Она также подчеркнула, что и другие инфляционные факторы будут ослабевать во II квартале. «Мы ожидаем снижения экономической активности, и, безусловно, это снижение совокупного спроса будет влиять на снижение инфляции, — говорит Набиуллина. — Ожидаем снижения инфляции во втором квартале, после второго квартала, во втором полугодии и дальше в 2016 году».

По словам главы ЦБ, указанные факторы не дают «каких-то оснований говорить о неизбежности повышения ставок».