Экономический спад в России продлится до 2017 года и окажется более значительным, чем в 1998 и 2009 годах. Такая оценка приводится в опубликованном в среду квартальном макроэкономическом прогнозе рейтингового агентства Moody's.

Аналитики поясняют, что сокращение нефтяных доходов усугубит уже наблюдающуюся «понижательную» тенденцию в экономической динамике, а также негативное влияние украинского конфликта и санкций. «Экономика вступает в острую и продолжительную рецессию. Мы прогнозируем, что ВВП в 2015—2016 годах сократится в общей сложности более чем на 8%. Этот спад будет более существенным и длительным, чем две предыдущие рецессии», — гласит прогноз Moody's для России.

Еще сильнее, чем российский ВВП в целом, упадет внутренний спрос, продолжают аналитики. В условиях растущей неопределенности относительно перспектив продаж на местном рынке и доступа к международным рынкам сократятся инвестиции; ожидается резкое сокращение прямых иностранных инвестиций, как было в 1998 и 2009 годах.

Ситуацию с инвестициями, по мнению агентства, усугубляет резкое увеличение стоимости заимствований для компаний от местных банков (ввиду существенного увеличения ставок Центробанка РФ перед их относительно небольшим снижением в январе 2015 года) и на международных рынках капитала (после введения санкций США, Евросоюзом и еще некоторыми странами). В ряде секторов инвестициям будут препятствовать и введенные Россией ограничения на импорт.

Потребительские расходы в РФ также сократятся, хотя и не так существенно, как объем инвестиций, прогнозирует Moody's. Агентство ожидает ускорения инфляции, уже составившей в РФ в январе 15% в годовом выражении, и объясняет это отложенным влиянием обесценения национальной валюты на уровень цен. Аналитики прогнозируют повторение ситуации предыдущих кризисов, когда приоритетом для властей страны, где традиционно велика доля госсектора в экономике, было сохранение рабочих мест, в то время как рост зарплат не успевал за инфляцией. «Ограниченность роста безработицы позволит предотвратить коллапс в сфере потребительских расходов, но снижение реальных доходов населения приведет к масштабному и продолжительному сокращению потребления», — рассуждают в Moody's.

Нефтедобыча в РФ в краткосрочной перспективе, вероятно, останется на высоких уровнях, достигнутых в 2014 году, но с учетом ограниченного инвестиционного потенциала вряд ли следует ждать роста производства и поставок российской нефти, считают аналитики. «Более сильному сокращению ВВП будет препятствовать только резкое снижение импорта», — заключают авторы доклада.

В целом, хотя ряд стран выиграют от падения цен на нефть (Brent сейчас, как напоминает Moody's, торгуется в диапазоне 50—60 долларов за баррель против пиковых 115 долларов в июне 2014-го), в агентстве не ожидают существенного позитивного влияния этого фактора на динамику мирового ВВП. В частности, цены будут оказывать давление на рост в странах, выступающих чистыми экспортерами нефти, а в ряде экономик, включая страны еврозоны, Японию и Бразилию, позитивное влияние низких нефтяных цен будет нивелировано другими факторами. В Moody's полагают, что совокупный ВВП стран, входящих в G20, прибавит чуть менее чем по 3% в 2015 и 2016 годах, что соответствует темпам 2013—2014 годов и ноябрьскому прогнозу агентства.

Выиграют же от падения нефтяных цен в первую очередь США и Индия, полагают эксперты. В частности, прогноз роста для США улучшен на 2015 год до 3,2% с ожидавшихся в ноябре 3%, а на 2016-й прогнозируется рост американской экономики на 2,8%. Как поясняется, благоприятные экономические условия в США дадут возможность потребителям и компаниям потратить часть доходов, высвобождающихся из-за снижения цен на энергию. В Индии рост в предшествующие годы сдерживался инфляцией, а снижение нефтяных цен нивелирует этот фактор.