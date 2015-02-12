Сбербанк России в течение 2014 года стал крупнейшим миноритарием банка ВТБ. На 31 декабря 2014 года доля Сбербанка в капитале ВТБ составила 574 млрд акций, или 4,43%. Сбербанку досталась большая часть акций бизнесменов Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова, купленных ими в ходе приватизации пакета акций ВТБ в 2013 году, пишут «Известия».

О том, что Сбербанк вошел в капитал ВТБ, следует из опубликованных на сайте кредитного учреждения структуры акционеров и «списка лиц, под значительным контролем или значительным влиянием которых находится банк ВТБ». Согласно документу, на 31 декабря 2014 года доля Сбербанка в капитале ВТБ составила 574 млрд акций, или 4,43%. Это значительно больше, чем доля других крупных миноритариев: швейцарского банка Credit Swiss AG (2,95%, владеет в интересах Qatar Holding LLC), суверенного фонда Норвегии Norges Bank (3,52%) и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (2,95%).

Кроме Сбербанка, все они стали совладельцами ВТБ в ходе SPO, прошедшего в середине 2013 года. Тогда было продано 14% акций банка на 102 млрд рублей. Кроме крупных суверенных фондов, крупные пакеты акций также купили структуры Михаила Прохорова и бизнесмена Сулеймана Керимова. Так, Onexim Holdings выкупила 2,43% акций (12,9 млрд рублей), а Olybrius Limited — 2,36% (12,5 млрд рублей). В новом списке бенефициаров эти акционеры отсутствуют, и, исходя из структуры собственников на конец прошлого года, часть их акций была продана мелкими пакетами на бирже, из которых 4,43% досталось Сбербанку России.

В ВТБ отказались комментировать изменение структуры акционеров. В Сбербанке настаивают, что в опубликованные документы ВТБ закралась неточность. «В действительности данная информация отражает структуру ВТБ на дату закрытия реестра акционеров 26 июля 2014 года, а не на 31 декабря 2014 года», — заявили в пресс-службе Сбербанка. По их словам, на дату закрытия реестра акционеров по операциям РЕПО с контрагентами на Московской бирже Сбербанк владел 574 млрд акций, или 4,43%. Увеличение доли владения в акциях ВТБ в пресс-службе Сбербанка объяснили обыкновенными операциями РЕПО, совершаемыми с контрагентами на ежедневной основе.

«Операции РЕПО представляют собой сделки займа с обеспечением, оформляемые как покупка и обратная продажа ценных бумаг. Сбербанк получает от контрагентов на срок сделки обеспечение в виде ценных бумаг, под которые предоставляет финансирование. После завершения сделки ценные бумаги возвращаются контрагенту», — пояснили в пресс-службе Сбербанка, уточнив, что в инвестиционном портфеле Сбербанка ценных бумаг банка ВТБ нет.

Между тем документы на сайте ВТБ опровергают слова пресс-службы Сбербанка. Так, владельцем 1,58% акций Сбербанк стал еще по состоянию на 5 мая, еще до закрытия реестра акционеров, после чего постепенно увеличивал свою долю. В опубликованной отчетности подчеркивается, что он является не номинальным держателем, а бенефициаром, «под значительным влиянием которого находится банк ВТБ». Аналогичные данные по структуре собственников опубликованы на сайтах международных «дочек» ВТБ. В пресс-службе банка также заявили, что в официально опубликованных документах каких-либо неточностей нет и быть не может.

Некоторые участники рынка предполагают, что таким способом бизнесмены пытались обезопасить себя от санкций. «Предполагаю, что, действительно, акции в РЕПО, но в отчетную дату не были выкуплены по какой-либо причине», — считает инвестиционный консультант Андрей Мовчан.

«По российским стандартам бухучета, выполняя операции РЕПО, банк становится официальным собственником переданных в залог акций, тут со Сбербанком не поспоришь, — соглашается финансовый директор банка из топ-30. — Однако бенефициаром он все равно не становится, и, составляя список лиц, влияющих на решения кредитной организации, там не могут не знать, номинальный это владелец или реальный, который может влиять на решения менеджмента». Скорее, это перестраховка на случай возможного расширения санкций и принятия других мер, ограничивающих инвестирование в акции, добавил собеседник «Известий». По его словам, возможность исключения акций банков из индексов MSCI, а также делистинга расписок ВТБ с LSE уже обсуждалась.