Центробанк предложил установить запретительные коэффициенты риска по валютной ипотеке, следует из проекта указания на сайте регулятора. В частности, документ предусматривает повышение коэффициента риска с нынешних 150% до 300% при расчете нормативов достаточности капитала банков по кредитам, выданным в иностранной валюте с 1 апреля 2015 года.

«Проект разработан в целях пресечения накопления банками чрезмерных рисков в сегменте валютного ипотечного кредитования, снижения темпов выдачи ипотечных кредитов в иностранной валюте», — говорится в пояснительной записке к документу.

Заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов неделю назад высказал мнение о том, что введение запретительно высоких коэффициентов риска по валютным ипотечным кредитам поможет банкам и заемщикам. По его словам, такие меры подтолкнут банки к переговорам с заемщиками.

Ведущий эксперт по банковским рейтингам «Эксперт РА» Максим Истомин ранее говорил о том, что валютную ипотеку надо сделать невыгодной для банков. Для этого «достаточно повысить коэффициент еще на 100—150 процентных пунктов», указывал Истомин. При этом он отмечал, что в последние пару месяцев банки по собственной инициативе начали отказываться от выдачи валютной ипотеки. «Так что существенного влияния повышение коэффициента на банковский рынок не окажет», — сказал эксперт.

О готовности ЦБ к повышению коэффициентов риска для валютных ипотечных кредитов ранее также говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В конце января в Госдуму был внесен законопроект о запрете на выдачу валютных кредитов физическим лицам. Набиуллина отмечала, что регулятор не против законодательного ограничения валютной ипотеки.