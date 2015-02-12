На роль санатора банка «Таврический» в данный момент претендуют три кредитные организации, причем наиболее вероятным кандидатом является Альфа-Банк. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ходом работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в питерском банке.

ЦБ РФ с 11 февраля направил в «Таврический» временную администрацию в лице АСВ для изучения финансового состояния кредитной организации. В связи с этим руководство банка было отстранено от оперативного управления фининститутом.

Однако первая информация о возможной санации «Таврического» появилась в СМИ еще в середине января. Тогда же портал Банки.ру писал о том, что в оценке финансового состояния петербургской кредитной организации принял участие Банк Москвы, входящий в группу ВТБ.

Банки.ру удалось выяснить, что на данный момент, несмотря на отсутствие окончательного решения ЦБ и АСВ о дальнейшей судьбе «Таврического», на роль его санатора уже подали заявки три кредитные организации. По словам источника портала, это Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург» и Балтинвестбанк, причем самым вероятным претендентом является Альфа-Банк.

«Предварительные договоренности с Альфа-Банком у АСВ были достигнуты еще неделю назад», — сказал собеседник портала Банки.ру. Банк Москвы заявку не подавал, уточнил он.

По словам источника портала Банки.ру, решение о судьбе «Таврического» может быть принято на следующей неделе.

АСВ, Альфа-Банк, Банк Москвы и «Таврический» от комментариев отказались, ЦБ не комментирует работу действующих банков. Также отказались комментировать санацию питерской кредитной организации в СМП Банке (в настоящее время санирует Мособлбанк) и Промсвязьбанке. Однако последний, по словам другого источника портала Банки.ру, не рассматривает возможности участия в финансовом оздоровлении «Таврического». Комментарий Балтинвестбанка на момент публикации материала получить не удалось.

Представитель финансовой группы «Лайф» заявил Банки.ру, что ФГ также не заинтересована в санации «Таврического».

БМ-Банк АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 544,86 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,74 млрд, кредитный портфель — 116,46 млрд.

Таврический ПАО «Банк «Таврический» — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, проведение операций на валютном рынке и на рынке ценных бумаг. Ключевым источником фондирования выступают средства на расчетных счетах и депозитах юридических лиц, вклады населения и межбанковские кредиты. С марта 2015 года банк проходит процедуру санации при участии АО «АКБ «Международный финансовый клуб», которому принадлежит 100% акций кредитной организации. Конечными бенефициарами МФК выступают учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (93,45%) и супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (6,55%).



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 108,27 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 16,89 млрд, кредитный портфель — 53,24 млрд, обязательства перед населением — 37,36 млрд.