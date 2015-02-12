На роль санатора банка «Таврический» в данный момент претендуют три кредитные организации, причем наиболее вероятным кандидатом является Альфа-Банк. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, знакомый с ходом работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в питерском банке.
ЦБ РФ с 11 февраля направил в «Таврический» временную администрацию в лице АСВ для изучения финансового состояния кредитной организации. В связи с этим руководство банка было отстранено от оперативного управления фининститутом.
Однако первая информация о возможной санации «Таврического» появилась в СМИ еще в середине января. Тогда же портал Банки.ру писал о том, что в оценке финансового состояния петербургской кредитной организации принял участие Банк Москвы, входящий в группу ВТБ.
Банки.ру удалось выяснить, что на данный момент, несмотря на отсутствие окончательного решения ЦБ и АСВ о дальнейшей судьбе «Таврического», на роль его санатора уже подали заявки три кредитные организации. По словам источника портала, это Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург» и Балтинвестбанк, причем самым вероятным претендентом является Альфа-Банк.
«Предварительные договоренности с Альфа-Банком у АСВ были достигнуты еще неделю назад», — сказал собеседник портала Банки.ру. Банк Москвы заявку не подавал, уточнил он.
По словам источника портала Банки.ру, решение о судьбе «Таврического» может быть принято на следующей неделе.
АСВ, Альфа-Банк, Банк Москвы и «Таврический» от комментариев отказались, ЦБ не комментирует работу действующих банков. Также отказались комментировать санацию питерской кредитной организации в СМП Банке (в настоящее время санирует Мособлбанк) и Промсвязьбанке. Однако последний, по словам другого источника портала Банки.ру, не рассматривает возможности участия в финансовом оздоровлении «Таврического». Комментарий Балтинвестбанка на момент публикации материала получить не удалось.
Представитель финансовой группы «Лайф» заявил Банки.ру, что ФГ также не заинтересована в санации «Таврического».
АО «БМ-Банк» (бывш. ОАО «АКБ «Банк Москвы») — банк, образовавшийся в рамках процесса реорганизации ОАО «Банк Москвы». Ключевым направлением деятельности является работа с проблемными и непрофильными активами в рамках их реализации. Банк входит в состав Группы ВТБ. БМ-Банк продолжит свое существование в соответствии с целями, утвержденными планом финансового оздоровления. На текущий момент 100% акций банка Москвы находятся под прямым контролем ПАО «Банк ВТБ», который, в свою очередь, контролируется РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 544,86 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,74 млрд, кредитный портфель — 116,46 млрд.
ПАО «Банк «Таврический» — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, проведение операций на валютном рынке и на рынке ценных бумаг. Ключевым источником фондирования выступают средства на расчетных счетах и депозитах юридических лиц, вклады населения и межбанковские кредиты. С марта 2015 года банк проходит процедуру санации при участии АО «АКБ «Международный финансовый клуб», которому принадлежит 100% акций кредитной организации. Конечными бенефициарами МФК выступают учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (93,45%) и супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (6,55%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 108,27 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 16,89 млрд, кредитный портфель — 53,24 млрд, обязательства перед населением — 37,36 млрд.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 428,86 млрд, кредитный портфель — 2 039,54 млрд, обязательства перед населением — 1 029,21 млрд.