Портал Банки.ру подготовил рейтинг рублевых кредитных карт категории Visa Gold и MasterCard Gold с льготным периодом, распространяющимся как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных денежных средств.

Золотые карты в большинстве случаев отличаются от «классических» карточных продуктов более выгодной процентной ставкой и крупной суммой кредитного лимита. Также клиентам зачастую доступны такие дополнительные привилегии, как консьерж-сервис, бесплатное страхование для выезжающих за рубеж, различные скидочные программы.

Предыдущий рейтинг по аналогичной теме был опубликован 16 июня 2014 года. Процентные ставки по картам, вошедшим в исследование сегодня, превышают июньские значения на 3–10,9 процентного пункта. Существенное увеличение ставок за пользование кредитом произошло в связи с изменением ключевой ставки в декабре 2014 года. На рынке кредитных карт сейчас наблюдается следующая картина: ряд банков полностью отказались от кредитования на неопределенный срок, некоторые перестали предоставлять кредитные карты клиентам «с улицы», часть кредитных организаций прекратили выдавать карты в иностранной валюте, небольшое количество банков оставили ставки на прежнем уровне.

Кредитные карты ранжированы по величине процентной ставки, действующей по окончании льготного периода. В случаях, когда по нескольким карточным продуктам у одного или разных банков ставка совпадает, отбирались карты с наименьшей стоимостью годового обслуживания. При совпадении и этих критериев учитывался размер комиссии за снятие кредитных средств. В отборе участвовали в том числе и кобрендовые карты.

Первое место в топ-10 заняла «Кредитная карта Gold» банка «Петрокоммерц» со ставкой по кредиту 22% годовых и стоимостью обслуживания 2 600 рублей за первый год и 2 300 рублей за второй. На втором месте «Трансаэро Gold» Московского Кредитного Банка с процентной ставкой 24% годовых, плата за первый год обслуживания составляет 1 500 рублей, со второго – 3 000 рублей. На третьем месте – «Промсвязьбанк – Трансаэро Золото» Промсвязьбанка, процентная ставка по ней составляет 25,5% годовых, комиссия за ежегодное обслуживание – 2 900 рублей.

Длительность льготного периода по рассматриваемым карточным продуктам – до 50–56 дней.

По большинству карт, входящих в рейтинг, предусмотрена стандартная процедура погашения задолженности: требуется ежемесячное внесение 3–10% от суммы основного долга и начисленных процентов.

По всем представленным в рейтинге картам предоставляется возможность использования собственных денежных средств.

Все карты, представленные в рейтинге, оснащены чипом.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков, представленных на Банки.ру, на 16 февраля 2015 года.