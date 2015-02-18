Банк «Уралсиб» в связи с появившейся в СМИ информацией о его возможной санации заявил, что у кредитной организации нет никаких проблем с ликвидностью и капиталом

Вопрос о санации банка «Уралсиб» не обсуждается, сообщили Банки.ру в пресс-службе ЦБ.

«Банк России в связи с публикацией в некоторых СМИ информации о якобы рассматриваемых вариантах санации банка «Уралсиб» сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время в банке «Уралсиб» проводится плановая проверка Банка России. Вопрос о санации ЦБ не обсуждает», — заявили в пресс-службе регулятора.

Банк «Уралсиб» в связи с появившейся в СМИ информацией о его возможной санации заявил, что у кредитной организации нет никаких проблем с ликвидностью и капиталом.

«Информация не соответствует действительности. В качестве яркого примера можно отметить, что по итогам 2014 года банк получил прибыль в размере 1 миллиарда рублей, а не убыток в 2,2 миллиарда. Банк работает в абсолютно нормальном режиме и не испытывает никаких сложностей ни с ликвидностью, ни с капиталом», — сообщает пресс-служба фининститута.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источники, близкие к «Уралсибу», утверждала, что банк готовится к санации в связи со сложной обстановкой внутри кредитной организации.

Как отметили в пресс-службе, в «Уралсибе» действительно проходит плановая проверка ЦБ, в рамках которой в том числе обсуждаются вопросы достаточности капитала с учетом бизнес-планов банка и текущей макроэкономической ситуации. «Никаких предписаний банк не получал, и вопрос о санации никогда не поднимался. Банк пользуется полной поддержкой акционеров, которые активно участвуют в составлении планов его дальнейшего развития и готовы оказывать ему поддержку», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в «Уралсибе» напомнили, что финансовая организация включена в список системно значимых кредитных организаций и в список банков, которые могут участвовать в программе господдержки через механизм субординированных кредитов от АСВ.



