Вопрос о санации банка «Уралсиб» не обсуждается, сообщили Банки.ру в пресс-службе ЦБ.
«Банк России в связи с публикацией в некоторых СМИ информации о якобы рассматриваемых вариантах санации банка «Уралсиб» сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время в банке «Уралсиб» проводится плановая проверка Банка России. Вопрос о санации ЦБ не обсуждает», — заявили в пресс-службе регулятора.
Банк «Уралсиб» в связи с появившейся в СМИ информацией о его возможной санации заявил, что у кредитной организации нет никаких проблем с ликвидностью и капиталом.
«Информация не соответствует действительности. В качестве яркого примера можно отметить, что по итогам 2014 года банк получил прибыль в размере 1 миллиарда рублей, а не убыток в 2,2 миллиарда. Банк работает в абсолютно нормальном режиме и не испытывает никаких сложностей ни с ликвидностью, ни с капиталом», — сообщает пресс-служба фининститута.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источники, близкие к «Уралсибу», утверждала, что банк готовится к санации в связи со сложной обстановкой внутри кредитной организации.
Как отметили в пресс-службе, в «Уралсибе» действительно проходит плановая проверка ЦБ, в рамках которой в том числе обсуждаются вопросы достаточности капитала с учетом бизнес-планов банка и текущей макроэкономической ситуации. «Никаких предписаний банк не получал, и вопрос о санации никогда не поднимался. Банк пользуется полной поддержкой акционеров, которые активно участвуют в составлении планов его дальнейшего развития и готовы оказывать ему поддержку», — подчеркнули в пресс-службе.
Также в «Уралсибе» напомнили, что финансовая организация включена в список системно значимых кредитных организаций и в список банков, которые могут участвовать в программе господдержки через механизм субординированных кредитов от АСВ.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 561,27 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,36 млрд, кредитный портфель — 256,38 млрд, обязательства перед населением — 161,58 млрд.