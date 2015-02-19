VIP-вкладчики санируемого банка «Траст» лишились вложенных в кредитные ноты денег. «Траст» отказался платить по субординированному долгу, служившему обеспечением по кредитным нотам, пишут «Ведомости».

Держатели кредитных нот узнали о том, что банк не выполнит пред ними своих обязательств, от trustee, который представляет их интересы. Ответ получили держатели как минимум трех выпусков нот. Сколько всего нот выпустил «Траст», не раскрывается. Из письма, которое держатели нот направили ЦБ, следует, что около 2000 человек вложили в эти бумаги 20 млрд рублей. Существует как минимум семь выпусков с разными номиналом и условиями, говорят контрагент «Траста» и несколько держателей нот.

Часть нот допускали полное списание долга, чем «Траст» и воспользовался. Он списал часть субординированного долга по кредитным нотам, рассказали контрагент «Траста» и держательница одного из выпусков нот. По словам контрагента «Траста», банк списал больше половины всех выпущенных субординированных нот. Долг по одному из выпусков, держатели которых получили уведомление trustee, составил 1,6 млрд рублей, рассказал контрагент «Траста». Списывать субординированный долг в одностороннем порядке, если это предусмотрено условиями договора, позволяет вступивший в силу в конце декабря закон «О банках и банковской деятельности». Этот пункт отвечает требованиям «Базеля III».

Юридические основания для списания есть не для всех нот, отмечает издание. У держателей разные выпуски: одни выпущены по правилам «Базеля III», которые предполагают списание субординированного долга, если это обозначено в условиях выпуска, объясняет партнер Tertychny Law Иван Тертычный, представляющий интересы некоторых инвесторов. Триггерами для списания, продолжает он, могут стать либо снижение значения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 2%, либо принятие АСВ согласованного с ЦБ плана мер по предупреждению банкротства банка, т. е. санация.

По словам Тертычного, часть нот была выпущена по старым правилам, согласно им долг списан быть не может, но его сумма при падении капитала может быть временно уменьшена банком в одностороннем порядке вплоть до нуля. Проценты в этом случае также не выплачиваются. Но в данном случае есть надежда на возврат средств: в условиях выпуска таких нот есть оговорка, что если обстоятельства, вызвавшие необходимость уменьшения долга, отпадают (в случае «Траста» это падение капитала), то банк должен направить прибыль на восстановление первоначальной суммы долга, указывает Тертычный.

У компании — эмитента нот есть права требования к банку по субординированному долгу, объясняет Тертычный, но держатели нот не могут требовать уплаты долга по нотам от эмитента в случае отказа «Траста» платить по субординированному кредиту — таковы условия выпуска нот. В данном случае держатели нот могут лишь потребовать, чтобы эмитент уступил им права требования к «Трасту» по суборду, и после этого trustee сможет предъявлять требования к «Трасту» от имени держателей нот.