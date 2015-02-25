Портал Банки.ру публикует очередной рейтинг вкладов — 20 лучших предложений от банков из топ-50 по нетто-активам*.

Для оценки депозитов были заданы следующие параметры: минимальная сумма первоначального взноса — до 1 млн рублей включительно, срок размещения — один год, начисление и выплата процентов, а также функциональные возможности (пополнение, частичное снятие) депозита — любые. Условия и ставки по вкладам, вошедшим в обзор, действуют для Московского региона. Информацию о том, на каких условиях предоставляется продукт в других регионах присутствия банка, нужно уточнять по телефону его справочной службы.

Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 17,7% годовых, минимальная — 14%. Средний уровень процентных ставок — 15,4%. Сумма минимального первоначального взноса по депозитам варьируется от 1 тыс. до 1 млн рублей.

Лидером рейтинга стал депозит «Исполнение желаний» (с ежемесячной выплатой процентов) банка «Югра» — 17,7% годовых. Второе место со ставкой 17% занял вклад «Форсаж» Новикомбанка. На третьей строчке оказались сразу пять депозитов: «Зимние чудеса» ОТП Банка, «Русская зима» (без пополнения, с выплатой процентов в конце срока) «Русского Стандарта», «Праздничный экспресс» СМП Банка, «Удачный» Московского Областного Банка и «Российский капитал Плюс» банка «Российский Капитал» со ставкой 16%.

16 банков, если клиент забирает деньги до окончания срока, платят проценты по ставке вклада до востребования, только четыре — на льготных условиях.

Большинство депозитов, фигурирующих в рейтинге, предусматривают автоматическую пролонгацию.

* Топ-50 рассчитан по методике Банки.ру с использованием отчетности, публикуемой на сайте Банка России.

Обзор составлен по информации на 24 февраля 2015 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 000 предложений от более чем 600 кредитных организаций.

