Ленинский районный суд Владикавказа вынес обвинительный приговор в отношении бывшего председателя правления Банка Развития Региона Сергея Доева и экс-начальницы отдела кассовых операций банка Заремы Сатцаевой. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Северной Осетии.

Доев признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ), причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в составе группы лиц по предварительному сговору (пункты «а», «б» части 2 статьи 165 УК), а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). Сатцаева признана виновной в пособничестве.

Суд на основании представленных прокурором доказательств установил, что Доев при пособничестве Сатцаевой в период с 2007 по 2013 год похитил 1,295 млрд рублей из банковского хранилища ценностей. Часть похищенного впоследствии была легализована путем приобретения недвижимости и использования средств в предпринимательской деятельности.

Напомним, что арест предправления предшествовал отзыву лицензии у банка 14 октября 2013 года. Доев также был акционером БРР с долей около 20% на август 2013-го. На момент задержания его подозревали в хищении 300 млн рублей и инкриминировали растрату. В августе 2014-го правоохранители объявили о возбуждении в отношении Доева еще и уголовного дела о легализации преступных доходов в размере 50 млн рублей. В январе 2015 года, когда его дело было направлено в суд, выяснилось, что оценка хищений выросла почти до 1,3 млрд рублей.

Как следует из сегодняшнего сообщения североосетинской прокуратуры, фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину. С учетом этого и других обстоятельств, в частности наличия у Доева малолетнего ребенка-инвалида, суд назначил экс-банкиру 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Доев на 3,5 года лишен права заниматься банковской деятельностью.

Сатцаева получила три года условно с испытательным сроком три года.

Агентство по страхованию вкладов ранее также сообщало, что порядка 600 вкладчиков БРР подозреваются в незаконном дроблении депозитов.

В конце декабря 2013 года Банк Развития Региона был признан банкротом. Согласно последнему (январскому) отчету АСВ о ходе конкурсного производства в банке, на 1 февраля 2015 года осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, на общую сумму 102,059 млн рублей. На 1 января размер установленной задолженности банка перед кредиторами составлял порядка 4,106 млрд рублей, в том числе перед кредиторами первой очереди — 3,307 млрд (за реестром — 59,411 млн). Остаток денежных средств в кассе банка, на счете в АСВ, на корреспондентском счете в Банке России по состоянию на 1 февраля — 148,854 млн рублей.

В январском сообщении МВД в связи с передачей дела Доева в суд говорилось, что в обеспечение погашения долга перед кредиторами были наложены аресты на имущество банка, его руководителя, а также подконтрольных фирм.

