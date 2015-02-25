Фондсервисбанк не дал Роскосмосу возможности распоряжаться своими 50 млрд рублей на текущем счете до 2018 года, что и побудило федеральное космическое агентство обратиться в ЦБ с просьбой разобраться в работе банка, выяснило РБК.

О том, что предприятия Роскосмоса держали на счетах в Фондсервисбанке около 50 млрд рублей, сообщил РБК официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков. Однако банк, по словам Буренкова, заявил, что «полный возврат средств возможен не ранее 2018 года, что не устраивало Роскосмос». Узнав об этом, Роскосмос обратился в Банк России с просьбой ввести временную администрацию. Регулятор пошел навстречу основному кредитору банка и в среду, 25 февраля, объявил о начале работы в Фондсервисбанке временной администрации. С последней Роскосмос работает в тесном контакте, сказал Буренков.

О проблемах в Фондсервисбанке говорит и гендиректор «Эксперта РА» Павел Самиев. «Банк последние два-три квартала держал норматив достаточности капитала (Н1) на предельно низком уровне», — сказал он РБК. По данным ЦБ, на 1 февраля 2015 года норматив достаточности капитала у Фондсервисбанка составлял 10,38% при установленном минимуме 10%. «Статус Новикомбанка (привлечен по предложению Роскосмоса в качестве участника процедуры финансового оздоровления Фондсервисбанка. — Прим. ред.) пока непонятен, — отмечает Самиев. — Санатор выбирается по конкурсу, которого пока нет».

Представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин сказал РБК, что не понимает причин введения временной администрации и отстранения от руководства банком его топ-менеджмента. «Летом прошлого года было подписано соглашение с Роскосмосом о реализации ряда программ до 2018 года на 24 млрд рублей. Средства могут расходоваться по этим программам в соответствии с графиком платежей. До тех пор их невозможно изъять из оборота», — пояснил Белкин, удивившись, почему Роскосмос ведет речь о 50 млрд рублей.