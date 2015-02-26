В ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг курс евро обновил минимум с начала года, опустившись ниже 69 рублей.

По состоянию на 11:06 мск стоимость европейской валюты составила 68,944 рубля, снизившись на 79,6 копейки к уровню предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара опустился на 68,3 копейки — до 60,706 рубля. При этом в ходе торгов котировки евро снижались до 68,65 рубля, доллара — до 60,383 рубля.

«Рубль воспользовался отскоком нефти, продажей экспортеров под налоги, которые пришлись в этом месяце на 25 февраля, и перемирием на Востоке Украины. В итоге решение о понижении кредитного рейтинга России осталось далеко на заднем плане», — отмечает аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. Он прогнозирует, что при улучшении внешней конъюнктуры курс доллара может опуститься ниже 60 рублей, но для этого цена нефти должна твердо стоять выше 60 долларов за баррель, а геополитические риски — как минимум не расти. «Вероятность этого ненулевая, хотя обострение риторики вокруг Украины может быть вызвано назревающим газовым конфликтом», — резюмирует эксперт.

Между тем аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич полагает, что текущее укрепление рубля пока выглядит не слишком убедительно. «Так, по завершении налогового периода поддержка со стороны экспортеров может снизиться. Что касается нефти, то рост котировок также обусловлен преимущественно спекуляциями», — говорит он, отмечая, что в четверг ожидаются попытки пробития максимумов прошлой недели по рублю относительно доллара, однако «перспективы следующей недели для рубля пока выглядят неоднозначно».