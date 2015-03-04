Новая версия бюджета РФ сверстана при условии, что баррель нефти будет стоить 50 долларов, а курс доллара не превысит 61 рубль, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

Кроме того, по словам президента, в новой версии бюджета учтена вероятность отсутствия возможности привлечь финансовые ресурсы на зарубежных рынках. «Нужно будет вносить соответствующие изменения в закон, — подчеркнул он. — Знаю, что правительство долго и упорно работало, нужно будет продолжить эту же работу в таком же режиме с депутатами Госдумы».

Правительство РФ на заседании 5 марта рассмотрит поправки в бюджет, которые потребуют принятия решений уже в весеннюю сессию Госдумы, в свою очередь сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы на правительстве завтра рассматриваем поправки к закону о бюджете, — сказал Силуанов. — Он составлен с учетом нового макропрогноза, новых внешних условий».

По словам министра, уже в весеннюю сессию нужно подготовить ряд решений, направленных на сбалансированность бюджета в 2017 году.

Поправки к бюджету будут направлены в Госдуму в течение недели, добавил он. Глава Минфина также отметил, что без проведения оптимизации на 1 трлн рублей дефицит бюджета возрос бы с 3,8% до 5,2% ВВП. «Поэтому дефицит будет финансироваться в основном за счет резервов, которые мы накопили в предыдущие годы», — сказал министр. Резервный фонд планируется использовать в текущем году в размере 3,7 трлн рублей, включая те 500 млрд, которые изначально могли быть использованы в этом году. По словам Силуанова, объем Резервного фонда к концу года составит 1,7 трлн рублей.



