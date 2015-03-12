Определены победители февральского розыгрыша 50 призов и двух дополнительных специальных призов «Джокер» от Банки.ру

Портал Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за февраль.

Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) из рубрики «Специальные предложения», которые помечены значком «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— открыть вклад в любом из отделений выбранного банка;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада на протяжении всего периода его действия в рамках сроков проведения акции. От одного банка можно зарегистрировать только один договор вклада.

Победителями розыгрыша за февраль стали:

Джокер: Кучеренко Михаил Валентинович (Москва);

Джокер: Другай Алексей Сергеевич (Воронеж);

Абрамова Галина Ивановна (Санкт-Петербург);

Авдеева Алевтина Александровна (Санкт-Петербург);

Базылев Алексей Николаевич (Москва);

Баринова Наталия Анатольевна (Москва);

Беднова Анна Николаевна (Санкт-Петербург);

Валеев Зуфар Абзалтдинович (Санкт-Петербург);

Волкова Галина Михайловна (Москва);

Воложанина Антонина Ивановна (Новосибирск);

Вуец Людмила Владимировна (Ижевск);

Горелов Артем Александрович (Ростов-на-Дону);

Горин Анатолий Николаевич (Москва);

Ефимов Сергей Викентьевич (Москва);

Жадан Виталий Анатольевич (Санкт-Петербург);

Зеленин Владимир Анатольевич (Москва);

Зеленин Егор Александрович (Москва);

Злобин Алексей Евгеньевич (Шатура);

Игнашев Михаил Сергеевич (Ярославль);

Киселев Олег Геннадьевич (Москва);

Кнышов Александр Анатольевич (Москва);

Конопатская Светлана Григорьевна (Иркутск);

Куликова Елена Александровна (Владивосток);

Люппо Ольга Викторовна (Москва);

Малюк Виктор Владимирович (Санкт-Петербург);

Маршалковский Матвей Ильич (Санкт-Петербург);

Мигачев Анатолий Александрович (Москва);

Михайлова Нина Ивановна (Москва);

Морщинская Раиса Ивановна (Белгород);

Мухарьмов Ринат Хасянович (Нижний Новгород);

Немова Ирина Евгеньевна (Москва);

Новиков Дмитрий Валерианович (Нижний Новгород);

Парфенов Кирилл Геннадьевич (Москва);

Привалов Павел Юрьевич (Санкт-Петербург);

Романов Кирилл Викторович (Москва);

Савельев Сергей Евгеньевич (Волгоград);

Савицкая Ольга Андреевна (Москва);

Сергеева Лидия Викторовна (Москва);

Силаков Виктор Викторович (Москва);

Смеренова Александра Игоревна (Санкт-Петербург);

Смирнова Екатерина Александровна (Санкт-Петербург);

Старых Вера Александровна (Орел);

Стругов Олег Михайлович (Москва);

Титова Инна Кимовна (Москва);

Тишков Виктор Федорович (Москва);

Филина Ольга Дмитриевна (Москва);

Финьков Александр Валентинович (Москва);

Халикова Татьяна Петровна (Калининград);

Чеканова Людмила Ивановна (Санкт-Петербург);

Шипов Михаил Владимирович (Москва);

Шишко Аркадий Юрьевич (Москва);

Юдин Дмитрий Геннадьевич (Москва).

Победители вправе продолжать участвовать в акции в рамках срока действия вклада. На пролонгированные договоры вкладов условия акции не распространяются. Если участник акции досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров.

Уведомление вкладчиков о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.