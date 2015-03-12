Открыть вклад можно на 181 день под 15,15% годовых

Росавтобанк предлагает посетителям портала Банки.ру разместить средства во вклад «Здравствуй, весна +» на эксклюзивных условиях.

Депозит можно открыть до 31 марта, предварительно получив промокод на Банки.ру.

Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Средства привлекаются на 181 день под 15,15% годовых. Возможно пополнение суммами от 10 тыс. рублей в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Выплата процентов по депозиту осуществляется по окончании срока.

«Условиями вклада «Здравствуй, весна +» предусмотрено досрочное расторжение договора без потери процентов по истечении 91 дня. Поэтому вкладчики могут рассматривать новый продукт банка для краткосрочного вложения на срок три месяца», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

