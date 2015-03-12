В том, что регулятор опустит в пятницу ключевую ставку, эксперты не сомневаются, они разошлись лишь в оценке масштаба ее снижения

Замедление темпов роста российской экономики и связанное с этим снижение деловой активности могут быть основными факторами, которые вынудят Центробанк по итогам очередного заседания совета директоров 13 марта опустить ключевую ставку на 100–200 базисных пунктов. Такой прогноз дали аналитики и эксперты, опрошенные порталом Банки.ру.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин указал на то, что монетарная политика даже после снижения ключевой ставки до 15% в целом остается жесткой в условиях замедления темпов роста денежной массы и снижения кредитной активности. Тулин также отметил, что ключевая ставка может быть и ниже инфляции, а рост цен в России обусловлен сейчас немонетарными причинами.

Ведущий аналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова считает, что такая тональность риторики регулятора делает возможным существенное снижение ключевой ставки уже на завтрашнем заседании. «Последние данные по инфляции говорят о том, что ценовое улучшение во многом связано с коррекцией после ажиотажного спроса декабря, а также с последствиями введенных мер по ценовому регулированию, однако говорить о начале устойчивого понижательного тренда инфляции месяц к месяцу и исчерпания эффекта девальвации преждевременно, — говорит эксперт. — В ожиданиях участников рынка на данный момент уже заложено снижение ключевой ставки в эту пятницу минимум на 100 базисных пунктов и в целом ее сокращение на 250 базисных пунктов в течение ближайших 12 месяцев, хотя мы не считаем такой шаг оправданным с точки зрения инфляционной динамики».

Снижение ставки ЦБ до 15% на январском заседании стало несколько неожиданным, напоминает ведущий аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. «Однако для Центробанка помимо инфляции основными ориентирами в вопросе изменения ключевой ставки являются курсовая стабильность и поддержка экономики. В этом ключе очевидным для Банка России является необходимость поддержки экономики через запуск кредитования», — говорит он, отмечая, что снижение потребительского спроса на фоне падения реальных доходов населения станет дополнительным фактором замедления инфляции к концу года.

Рубль уже успел адаптироваться к новым реалиям нефтяных цен, поэтому эксперт не ожидает повторения декабрьского шока на валютном рынке. «Мы рассмотрели два сценария действий ЦБ по ключевой ставке до конца года: базовый предполагает более активное снижение ставок, несмотря на сохранение высокой инфляции большую часть года, а консервативный позволит сохранить инфляционные и девальвационные риски под контролем. В рамках базового сценария на заседании ЦБ 13 марта ждем снижения ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов, до 13–14%», — прогнозирует Грицкевич.

Вероятность очередного снижения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта оценивает как достаточно высокую и аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. «Для реального сектора такое решение ЦБ будет позитивным, так как вызовет сопоставимое снижение кредитных ставок, что в свою очередь может поддержать инвестиционную активность. В целом можно сказать, что одним «ручным управлением» ситуацию в экономике не выправить, а раунд снижения процентных ставок необходим не только предприятиям, но и банковским организациям», — рассуждает Сороко. С ним соглашается и ведущий аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. По его мнению, ЦБ в текущих условиях постарается предвосхитить замедление темпов роста инфляции, поэтому понизит ключевую ставку на 100–200 б. п., даже несмотря на то, что данный индикатор рынка по-прежнему ниже текущего уровня инфляции.

Результаты опроса посетителей портала Finam.ru свидетельствуют о том, что 61% респондентов также прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка на 100–200 б. п. по причине стабилизации ситуации на валютном рынке вследствие резкого повышения ставки в декабре 2014 года до 17%.

Генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев менее оптимистичен в своих прогнозах: он ожидает от регулятора «символического» смягчения денежно-кредитной политики. «Я предполагаю, что будет снижение ключевой ставки, как все и ожидают, но снижение с высокой вероятностью будет совсем незначительное — 0,5 процентного пункта, возможно, 1 процентный пункт, — говорит Самиев. — Вряд ли больше чем 1 процентный пункт». Он пояснил, что ситуация на валютном рынке стабилизировалась на фоне происходящего с ценами на нефть. Вместе с тем по-прежнему достаточно сильно инфляционное давление и связанные с ним риски, что не позволит Центробанку резко опустить ключевую ставку.