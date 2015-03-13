Набсовет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) утвердил перечень критериев по покупке банка, на базе которого планируется в дальнейшем развивать ипотечное кредитование. Одним из основных объектов на поглощение агентством может стать Инвестторгбанк, выяснил «Коммерсант».

На базе выбранного банка планируется создать единый институт развития жилищного строительства и ипотеки, концепция которого обсуждалась в конце декабря на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. «Мы проинформировали набсовет о перечне критериев для отбора банка для покупки», — подтвердил в четверг газете глава АИЖК Александр Семеняка. Он добавил, что ведомство официально оповестит рынок, когда будут закончены все корпоративные процедуры.

Предполагается, что одним из приоритетных направлений деятельности банка АИЖК в этом году должно стать субсидирование процентных ставок по ипотеке. Как ранее сообщалось, на эту программу государство выделяет 20 млрд рублей. Дочерний банк нужен АИЖК и для того, чтобы привлекать финансирование в ЦБ.

Как выяснил «Коммерсант», среди обязательных требований для отбора банка — размер капитала по «Базелю III» от 2,5 млрд до 10 млрд рублей, совокупный портфель розничных залоговых кредитов не менее 30%, а корпоративных — не более 30% от кредитного портфеля. Также банк должен осуществлять деятельность не менее трех лет, участвовать в системе страхования вкладов, иметь отчетность по МСФО за последние три года, подтвержденную аудитором из «большой четверки», и относиться как минимум ко второй квалификационной группе банков по экономическому положению по методике ЦБ. Также АИЖК готово рассматривать только банки, чьи владельцы являются резидентами РФ и готовы продать все 100% банка.

Один из членов набсовета АИЖК, Владимир Гусаков, так охарактеризовал ситуацию: «Критерии весьма наукообразные, мы с ними ознакомились, им соответствует несколько десятков банков».

Впрочем, эксперты не исключают, что, хотя формальный выбор банка для покупки еще только предстоит сделать, у АИЖК уже могут быть вполне реальные потенциальные претенденты. «Не исключено, что это Инвестторгбанк, у которого сейчас непростая ситуация в контексте кредитования СУ-155 на средства АИЖК (порядка 1,6 млрд рублей), — говорит собеседник «Коммерсанта», знакомый с ходом обсуждения. — Впрямую имена не называются, однако контекст ситуации указывает на это». Издание напоминает, что 3 марта СУ-155 допустил дефолт по облигациям, а Росбанк как один из ключевых кредиторов компании подал иск о ее банкротстве. Таким образом, вероятность погашения кредита под вопросом, и в конечном счете этот кредит АИЖК банку придется возвращать из своих средств. Всего, по информации газеты, на данный момент АИЖК разместило в Инвестторгбанке порядка 4 млрд рублей.

В такой ситуации, учитывая, что речь о немалой сумме, не исключено, что стороны могут быть заинтересованы в урегулировании вопроса с возвратом средств посредством потенциальной сделки, указывают источники издания.

Предправления Инвестторгбанка Виталий Глевич, один из совладельцев кредитной организации, на вопрос о том, есть ли интерес поучаствовать в конкурсе по продаже банка АИЖК, сообщил: «Я не могу отвечать за всех собственников банка, однако очевидно, что в текущей ситуации стать опорным банком для государственной структуры очень неплохо». В АИЖК версию с Инвестторгбанком комментировать не стали.