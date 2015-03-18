Русский Международный Банк предлагает посетителям Банки.ру открыть вклад «Изумрудный» на эксклюзивных условиях, предварительно получив промокод.

Сумма первоначального взноса — от 600 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и евро. Срок — 182 дня. По новому спецпредложению банк установил привлекательные ставки — 17,4% по депозиту в рублях и 6,25% — в иностранной валюте. Эти ставки выше среднерыночных и приближены к их максимальному значению, указывает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет.

«Изумрудный» — сберегательный депозит, то есть по нему не предусмотрена возможность пополнения и частичного снятия средств. Расторгнуть договор вклада досрочно можно на льготных условиях.

Для зачисления процентов по вкладу предоставляется банковская карта MasterCard Gold, комиссия за ее выпуск и обслуживание в течение первых двух лет не взимается.

«Выбор валют, высокие процентные ставки, ежемесячное получение процентов, льготное досрочное расторжение, банковская карта в подарок», — перечислила Юлия Ушева плюсы нового спецпредложения.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Согласно новым правилам ее проведения, ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

