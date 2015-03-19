В Москве неизвестные похитили 5 млн рублей из двух платежных терминалов, установленных в магазине на юго-востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

«Неизвестные похитили два платежных терминала в автомагазине на Привольной улице. Вынесли аппараты из здания магазина, разломали и вынули из них кассеты с деньгами», — сказали в пресс-службе. По факту кражи возбуждено уголовное дело, полиция принимает меры для поиска преступников.

По данным источника Интерфакса в столичном ГУ МВД, в среду примерно в 2:30 ночи двое неизвестных, связав сторожа автостоянки около магазина по продаже автомобильных колес на Привольной улице, проникли в магазин и оторвали от пола два платежных терминала, принадлежащих коммерческому банку.

