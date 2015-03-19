По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам-нарушителям, находящимся в процессе санации

14 банков и три НКО нарушили обязательные нормативы в феврале, свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Восемь банков из этих 14 находятся в процессе санации. Нарушителями обязательных нормативов снова (как и в январе) стали санируемые с участием СМП Банка Московский Областной Банк и аффилированные с ним Инресбанк и Финанс Бизнес Банк.

Мособлбанк в течение 20 дней не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), на начало марта его значение составило 0% (при минимуме 10%). Банк не соблюдал также нормативы достаточности базового капитала (Н1.1), достаточности основного капитала (Н1.2), долгосрочной ликвидности (Н4), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) и совокупной величины риска по инсайдерам (Н10.1). На 1 марта значение всех указанных нормативов составило 0%.

Финанс Бизнес Банк в течение 27 дней нарушал нормативы Н1, Н1.1 и Н1.2, а в течение 14 дней — норматив текущей ликвидности Н3, который составил на начало марта 31,31% (при минимуме 50%).

Инресбанк в течение 23 дней нарушал Н1, Н1.1, Н1.2 и Н3.

Отработали месяц с нарушением нормативов банки группы «Рост» (Рост Банк и «Кедр»), взятые осенью на санацию Бинбанком. Рост Банк 28 февраля нарушил нормативы Н1, Н1.1, Н1.2, Н4, Н7 и Н9.1. Их значения составили в этот день 0%.

Банк «Кедр» на протяжении всего месяца не соблюдал нормативы Н1, Н1.1 и Н1.2. Кроме того, «Кедр» на протяжении 28 дней не соблюдал норматив долгосрочной ликвидности (Н4), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Один день, 27 февраля, нарушил норматив мгновенной ликвидности (Н2) Банк Китая («Элос») — его значение составило 14,79% (при минимально допустимом 15%). На начало марта Н2 остался прежним.

6 февраля столичный Таурус Банк нарушил норматив Н1 (был равен 9,26%). Март банк встретил с нормативом 11,43%.

Банк «Адмиралтейский» на протяжении трех дней нарушал норматив Н1, к началу марта показатель составил 10,28% (при минимуме 10%). Также банк в течение двух дней нарушал нормативы Н1.1, Н1.2 и один день (25 февраля) норматив Н3.

«Бинбанк Кредитные Карты» в течение 28 дней не соблюдал норматив Н1, Н1.1 и Н1.2. На начало марта Н1 составил 5,02% (при минимуме 10%), Н1.1 и Н1.2 — по 3,23% (при допустимом значении 5% и 6% соответственно).

«БТА-Казань», санируемый Татфондбанком, показывал недостаточный уровень капитала (Н1) и норматива Н1.2 в течение 18 дней. На начало марта Н1 составил 5,5%, Н1.2 — 5,46%.

Проходящий процедуру финансового оздоровления НБ «Траст» в течение всего месяца не соблюдал норматив Н1, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1. А в течение 14 дней были нарушены нормативы Н4 и норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). На 1 марта значение всех этих нормативов было 0%.

Санкт-петербургский банк «Таврический» в течение 17 дней нарушал нормативы Н1, Н1.1, Н1.2 и Н7, а в течение 19 дней — Н2 и Н3. На начало марта Н2 составил 1,08% (при допустимых 15%), Н3 — 9,99% (при минимуме 50%).

РНКО «Вест» в течение 19 дней не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим по предоставленным средствам заемщикам, кроме кредитов, выданных от своего имени и за свой счет, клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). На 1 марта его значение составило 30,98% при норме 0%.

На протяжении 18 дней НКО «Петербургский Расчетный Центр» не соблюдала норматив достаточности капитала (Н1).

Столичная РНКО «Инновационный расчетный центр» в течение четырех дней (с 9 по 12 февраля) нарушила норматив достаточности собственных средств (Н1). На начало марта его значение было 95,8%.

Столичный Ишбанк в течение трех дней не соблюдал норматив Н1.1 и Н1.2. На начало марта и тот, и другой показатели составили 26,14% (при минимально установленных 5% и 6% соответственно).

Два дня, 2 и 3 февраля, банк «Ренессанс Кредит» нарушил норматив Н1.2. Март банк встретил без нарушений — с нормативом 6,21%.

Не нарушал нормативов, но на протяжении двух дней имел уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже 5,5% Финансово-Промышленный Банк.

По закону ЦБ имеет право не применять различные меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.